UŽIVO Pratite sjednicu Sabora

Na rasporedu je nastavak 12. sjednice Hrvatskog sabora
IMENOVANJE RAVNATELJA HRT-A
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Hrvatski sabor će danas u nastavku 12. sjednice raspravljati o prijedlogu imenovanja novog glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije (HRT). Saborski Odbor za informiranje i informatizaciju i medija za glavnog je ravnatelja HRT-a predložio je Dražena Miočića, o čijem će se imenovanju na plenarnoj sjednici raspravljati utorak. Dražen Miočić na HRT-u je od 1994. godine i radio je kao novinar, reporter, urednik, a bio je i urednik Informativnog programa te ravnatelj Programa HRT-a.
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