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IMENOVANJE RAVNATELJA HRT-A

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Piše 24sata,
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UŽIVO Pratite sjednicu Sabora
Zagreb: Svečano obilježen Dan Hrvatskoga sabora i 35. obljetnica donošenja Odluke o raskidu državnopravnih veza s SFRJ | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Na rasporedu je nastavak 12. sjednice Hrvatskog sabora

Hrvatski sabor će danas u nastavku 12. sjednice raspravljati o prijedlogu imenovanja novog glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije (HRT). Saborski Odbor za informiranje i informatizaciju i medija za glavnog je ravnatelja HRT-a predložio je Dražena Miočića, o čijem će se imenovanju na plenarnoj sjednici raspravljati utorak. Dražen Miočić na HRT-u je od 1994. godine i radio je kao novinar, reporter, urednik, a bio je i urednik Informativnog programa te ravnatelj Programa HRT-a. 

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