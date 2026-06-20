UŽIVO Produženi vikend je pred nama: Kilometarske kolone kod Lučkog i na ZG obilaznici

STANJE U 9:00

Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima. Zbog povećane gustoće prometa mogući su zastoji i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom na autocestama A1 Zagreb-Ploče-Karamatići i A6 Rijeka-Zagreb, Istarskom ipsilonu, državnim cestama DC1 kroz Liku i DC3 kroz Gorski kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima, navodi HAK.

Pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolona je oko 1 km, povećana je gustoća prometa u smjeru mora, a između Lučkog i Karlovca mjestimice se vozi usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima.

Gužve su i na A3 Bregana-Lipovac i na zagrebačkoj obilaznici. Google karte se 'crvene'. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko (A1) iz smjera Buzina kolona je oko 4 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko 2 km.

Zbog povećane gustoće prometa usporeno, uz zastoje, se vozi između Gornjeg Stupnika i Rakovog Potoka, kroz Klinča Sela i Jastrebarsko te na pojedinim dionicama u Lici (u zonama radova).

DC102 Krčki most

Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno između rotora Šmrika i Omišlja.