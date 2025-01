UŽIVO Ravnatelj škole u Srbiji dao ostavku: Uz studente sam!; Nastavljen marš prema N. Sadu

'NIČEG SE NE BOJIM'

Ravnatelj škole dao ostavku i izašao iz SNS-a: 'Nisam želio slušati obmane'

To je moj osobni stav. Da budem podrška učenicima, studentima, prosvjetnim radnicima... A kako taj stav nije u suglasnosti s vladajućom strukturom, podnio sam ostavku na mjesto ravnatelja, poručuje Saša Jovović, sad već bivši ravnatelj Osnovne škole Miliš Rakić Mirko u Prokuplju...

On je odbio sudjelovati na prošlotjednom mitingu Aleksandra Vučića u Jagodini, javno je izjavio da je njegova škola uz studente. Osim ostavke, odlučio je izaći iz SNS-a.

Kaže da se ničeg ne boji i da ima veliku podršku obitelji.

- Prošlog četvrtka sam bio pozvan na sastanak, kao i drugi ravnatelji, tema je bila miting u Jagodini. Darko Laketić, predsjednik gradskog odbora SN-a u Prokuplju, pozvao je sve ravnatelje na sastanak kako bi prikupio što više ljudi za Vučićev miting. Otišao sam na taj sastanak, Tada sam jasno i nedvosmisleno iznio svoj stav i tražio da zahtjevi studenata budu ispunjeni, rekavši da sve ostalo nema nikakvog smisla. Gospodin Laketić je bio zatečen. Nije imao jasan stav što da radi sa mnom u tom trenutku - priča Jovović i nastavlja:

- Nisam želio dalje slušati njegove obmane, neistine i ljagu koju je htio prebaciti na studente. Rekao mi je: ‘Mi se razilazimo u svakom smislu, časno bi bilo da podneseš ostavku’. Onda se predomišljao zbog toga što je rekao, pa me molio da se vratim, ali ja sam ostao pri tome i rekao da mi je jedino žao što to nisam učinio mnogo ranije - kaže Jovović.

Naglašava da nije od zaposlenika škole tražio da se izjasne hoće li ići na Vučićev miting.

- Nikada se time nisam bavio, pa neću ni sada. Nikada nisam pravio nikakve spiskove, niti ih dostavljao drugima. Prema tome, život od svakog čovjeka traži neku osobnu hrabrost i nije sada vrijeme za neke velike riječi, nego za mala djela svakog pojedinca. Ljudi trebaju odlučiti sa sobom žele li živjeti kao slobodni ljudi ili će pristati na to da nemaju pravo glasa. Svaki čovjek mora stajati iza svojih izbora. Svjestan sam što sve može biti posljedica ovoga, ali me ne brine uopće. Imam svoju obitelj, stojimo jedni uz druge i to je to - poručio je Jovović, inače profesor srpskog jezika i književnosti.

Ima stalno radno mjesto u školi kod Prokuplja, kaže da ima podršku kolektiva...

- Nisam još uvijek donio odluku što ću raditi poslije, to ovisi od tisuću i jedne stvari. Hoću li uopće ostati u prosvjeti ili ću potražiti neko drugo rješenje, nisam siguran - kazao je za kraj, piše Nova.rs.