Snijeg je zatrpao velike dijelove Hrvatske, nastali su problemi u prometu, ralice rade, ali snijeg je 'brži'. Na obali puše jako vjetar.. Za srijedu je najavljeno još oborina. Sve oko nevremena koje je zahvatilo Hrvatsku pratite na 24sata iz minute u minutu
UŽIVO Snježni kaos u Hrvatskoj: Problemi u prometu, autoceste su zatrpane, stiže još snijega!
Podignuta razina upozorenja!
DHMZ je podigao razinu upozorenja za zagrebačku regiju te je sad oglašeno narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno. Narančasto upozorenje na snazi je zbog snijega i poledice.
- Budite spremni na rasprostranjenu pojavu snijega i/ili leda koja će dovesti do prekida cestovnog, željezničkog i zračnog prometa i transporta te prouzročiti poremećaj kod aktivnosti na otvorenom - upozoravaju iz DHMZ-a...
VIDEO Vozač na A1 vozio u krivom smjeru: 'Svi mu trube'
Jedan je vozač na autocesti A1 u blizini Karlovca išao u kontra smjeru u utorak oko 15 sati, a na snimci koju nam je poslao čitatelj vidi se da stoji u zaustavnoj traci. Karlovačka policija nema dojava o ovom događaju.
FOTO Snijeg ne prestaje padati, sve se zabijelilo! Autoceste su zatrpane, pogledajte situaciju...
Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, širem riječkom području, Istri, Hrvatskom primorju i otocima te u Slavoniji. Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, izvještavaju iz HAK-a u utorak nešto prije 16 sati.
Zatvorili Sljemensku cestu! Neki automobili su zapeli u snijegu
Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta i snježnih nanosa, Sljemenska cesta je službeno zatvorena za sav promet. Odluka o zatvaranju donesena je nakon što je nekoliko osobnih vozila, unatoč upozorenjima, ostalo zaglavljeno na dionici prema vrhu, što je onemogućilo normalno kretanje.
Kamion kod Novigrada na Dobri sletio s ceste: 'Kaos je na A6, ceste su skliske od snijega'
Kamion je na A6 kod karlovačkog Novigrada sletio s ceste, ali srećom u prometnoj nesreći nema ozlijeđenih.