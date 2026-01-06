Podignuta razina upozorenja!

DHMZ je podigao razinu upozorenja za zagrebačku regiju te je sad oglašeno narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno. Narančasto upozorenje na snazi je zbog snijega i poledice.

- Budite spremni na rasprostranjenu pojavu snijega i/ili leda koja će dovesti do prekida cestovnog, željezničkog i zračnog prometa i transporta te prouzročiti poremećaj kod aktivnosti na otvorenom - upozoravaju iz DHMZ-a...

