UŽIVO Sprema se veliki protest u Beogradu. Zaustavili vlakove: 'Žele zaustaviti dolazak ljudi...'

Vučićeve smiješne taktike

Zadnji put na dan velikog prosvjeda - željeznički promet u Srbiji je stao, tvrdili su da su imali dojave o bombi...

Nikakvih bombi, naravno, nije bilo, samo je Vučić pokušavao spriječiti dolazak ljudi na prosvjed.

Ovog puta ista stvar. Opet su vlakove zaustavile dojave o bombi, javlja Nova.rs.

Čak se i građani sprdaju s Vučićevim 'genijalnim taktikama', mnogi od njih su ovo očekivali..

Vlak koji je jutros ka Beogradu po redu vožnje u 4.30 krenuo iz Prijepolja, na jugozapadu Srbije, stao je u Priboju, javili su putnici beogradskim medijima. Rano jutros na stanici u Požegi zaustavljen je i međunarodni vlad iz Bara za Beograd, a putnicima je organiziran autobusni prijevoz od Požege do Beograda.

Studentski pokret pozvao je građane Srbije na velik prosvjedni skup u subotu na beogradskom Trgu Slavija u okviru kampanje "Studenti pobjeđuju" kojom se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje.

Okupljanje će početi tijekom dana od 13 sati na četiri lokacije u Beogradu, a prosvjed na Slaviji predviđen je od 18 do 20 sati, objavili su studenti na Instagramu.

Istodobno, za skup "Srbija pobjeđuje" u takozvanom "Ćacilendu", u Pionirskom parku, pored kojeg je ured predsjednika Republike, pripremaju se i pristaše vladajuće Srpske napredne stranke i šefa države Aleksandra Vučića.

Iz Vučićeva ureda je, uoči velikog prosvjeda u Beogradu, najavljeno da će on od 24. do 28. svibnja boraviti u službenom posjetu Kini.



