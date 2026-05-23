Studentski pokret pozvao je građane Srbije na prosvjedni skup u Beogradu u okviru kampanje "Studenti pobjeđuju" kojom se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje....
UŽIVO Sprema se veliki protest u Beogradu. Zaustavili vlakove: 'Žele zaustaviti dolazak ljudi...'
Zadnje pripreme za prosvjed
Vučićeve smiješne taktike
Zadnji put na dan velikog prosvjeda - željeznički promet u Srbiji je stao, tvrdili su da su imali dojave o bombi...
Nikakvih bombi, naravno, nije bilo, samo je Vučić pokušavao spriječiti dolazak ljudi na prosvjed.
Ovog puta ista stvar. Opet su vlakove zaustavile dojave o bombi, javlja Nova.rs.
Čak se i građani sprdaju s Vučićevim 'genijalnim taktikama', mnogi od njih su ovo očekivali..
Vlak koji je jutros ka Beogradu po redu vožnje u 4.30 krenuo iz Prijepolja, na jugozapadu Srbije, stao je u Priboju, javili su putnici beogradskim medijima. Rano jutros na stanici u Požegi zaustavljen je i međunarodni vlad iz Bara za Beograd, a putnicima je organiziran autobusni prijevoz od Požege do Beograda.
Okupljanje će početi tijekom dana od 13 sati na četiri lokacije u Beogradu, a prosvjed na Slaviji predviđen je od 18 do 20 sati, objavili su studenti na Instagramu.
Istodobno, za skup "Srbija pobjeđuje" u takozvanom "Ćacilendu", u Pionirskom parku, pored kojeg je ured predsjednika Republike, pripremaju se i pristaše vladajuće Srpske napredne stranke i šefa države Aleksandra Vučića.
Iz Vučićeva ureda je, uoči velikog prosvjeda u Beogradu, najavljeno da će on od 24. do 28. svibnja boraviti u službenom posjetu Kini.
Studentski zahtjevi
Studentski pokret nastao je u valu protuvladinih prosvjeda, potaknutih pogibijom 16 pretežito mladih ljudi u padu nadstrešnice na tek renoviranom novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenoga 2024. godine te iz višemjesečnih blokada 60 fakulteta sva četiri državna sveučilišta - u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.
Prosvjedima je zahtijevana odgovornost vladajućih za koruptivne poslove u lancu političke i stručne odgovornosti odgovornosti - od projektiranja, dodjele dozvola, izvođenja i nadzora radova - što veći dio javnosti javnost vidi jednim od razloga novosadske tragedije.
Zahtijevala se i uspostava odgovornog rada državnih institucija i pravosuđa, te raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora koji bi trebali pridonijeti demokratizaciji zemlje.
Unatoč brojnim uhićenjima i opsežnim istragama, pravosudni proces povodom novosadske tragedije nije daleko odmakao, a nakon uhićenja nekoliko bivših ministara i direktora, optužnice još nisu dovele do sudskog procesa niti je itko odgovarao.
Okupljanje će početi tijekom dana od 13 sati na četiri lokacije u Beogradu, a prosvjed na Slaviji predviđen je od 18 do 20 sati, objavili su studenti na Instagramu. Kampanju studentskog pokreta "Studenti pobjeđuju" nekoliko tjedana unazad prati protukampanja pristaša vladajuće Srpske napredne stranke i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića "Srbija pobjeđuje", što je na ulicama često izazivalo napetosti i povremene incidente.