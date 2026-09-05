Iz inicijative posebno naglašavaju kako je jedini organizator prosvjeda građanska inicijativa „Gospić je naš dom“ te da za govornicom neće biti političari, nego građani.
UŽIVO Tisuće iz cijele Hrvatske stižu na prosvjed u Zagreb: Objavili popis zahtjeva Vladi...
Građanska inicijativa 'Gospić je naš dom' objavila je detaljan plan i satnicu prosvjeda.
Ličani objavili popis zahtjeva Vladi oko Gospića i otpada! Uputili i apel svima koji stižu...
Inicijativa "Gospić je naš dom", koja organizira veliki prosvjed u subotu u Zagrebu pod sloganom "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku", oglasila se s popisom zahtjeva hrvatskoj Vladi.
Plenković ne dolazi
Hrvatski premijer Andrej Plenković ranije je rekao da na prosvjed neće doći ni on ni ministri.
- Mi se bavimo rješavanjem problema, a ne prosvjedovanjem - rekao je početkom tjedna.
Vlada tvrdi da se radi na sanaciji ilegalno odloženog otpada te da dosadašnja ispitivanja pokazuju kako je voda iz javnog vodoopskrbnog sustava sigurna.
Očekuje su tisuće
Iz Like će prema Zagrebu krenuti osam autobusa, a dio građana na prosvjed će stići i osobnim automobilima, doznajemo od organizatora. Točan broj sudionika koji će organizirano stići iz drugih dijelova Hrvatske Inicijativa zasad nema, no poznato je da se dolazak organizira iz Đakova, Zadra, Splita, Rijeke i Sinja.
Priopćenje policije
"U subotu, 5. rujna 2026. od 11 do 14 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu održat će se javno okupljanje pod nazivom "Hodaj za Gospić, hodaj za Hrvatsku". Predviđena trasa kretanja sudionika je: Trg kralja Tomislava - Trg Josipa Juraja Strossmayera - Trg Nikole Šubića Zrinskog - Praška ulica - Trg bana Josipa Jelačića. Sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, a temeljem članka 79. citiranog Zakona, u sklopu osiguranja zagrebačka će policija audio-vizualno snimati navedeno javno okupljanje na mjestu okupljanja, trasi kretanja i prilaznim pravcima", priopćila je policija.