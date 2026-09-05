UŽIVO Tisuće iz cijele Hrvatske stižu na prosvjed u Zagreb: Objavili popis zahtjeva Vladi...

TKO BI REKAO?

Plenković ne dolazi

Hrvatski premijer Andrej Plenković ranije je rekao da na prosvjed neće doći ni on ni ministri.

- Mi se bavimo rješavanjem problema, a ne prosvjedovanjem - rekao je početkom tjedna.

Vlada tvrdi da se radi na sanaciji ilegalno odloženog otpada te da dosadašnja ispitivanja pokazuju kako je voda iz javnog vodoopskrbnog sustava sigurna.