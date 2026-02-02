Nakon što je Grad Zagreb odbio organizaciju dočeka rukometaša na kojem je trebao pjevati Marko Perković Thompson, a Vlada preuzela posao organizacije u svoje ruke, zarebački gradonačelnik najavio je izvanrednu pressicu
UŽIVO Tomašević se obraća o rukometu, Thompsonu i dočeku
U Gradsko poglavarstvo je ušao jedan muškarac sa zvučnikom iz kojeg su svirale 'Bojna Čavoglave'.
- Tomaševiću ovo nećeš zabraniti. Nikada nećeš zabraniti 'Bojnu Čavoglave' i pozdrav 'Za dom spremni' - rekao je nakon ulaska u Poglavarstvo iz kojeg je istog trenutka izbačen.
Nakon drame i neizvjesnosti oko dočeka rukometaša u Zagrebu, zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, koji je prethodno zabranio nastup Marka Perkovića Thompsona na dočeku, stigle su prijeteće poruke o postavljenim bombama kod njegova ureda i u središnjici stranke Možemo.
- Postavljeno je trideset eksplozivnih naprava na Trgu Stjepana Radića 1 i u Ulici kneza Mislava 8 u Zagrebu. Tomašević neće dočekati jutro - glasi strašna prijeteća poruka.
Policija je za 24sata rekla da su obaviješteni o prijetnjama i da istražuju slučaj.
Sandra Benčić potvrdila je da je policija došla u prostorije stranke.
- U ovom trenutku policija je ušla u prostorije naše stranke pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću na tu adresu. Mi nismo. Jasno je što se događa kada se šalje policija u prostore politickih stranaka - napisala je na društvenim mrežama.
Plenković nije normalan, poručili su iz SDP-a komentirajući odluku Vlade da preuzme organizaciju dočeka brončanih rukometaša.
- Ovo nema baš nikakve veze sa sportom, ovo je državni udar radikalne i desne Plenkovićeve vlade na lokalnu samoupravu. Svaka čast sportašima na bronci, to je ogroman uspjeh, no sve to je pokvario Plenković koji u prvi plan gura jednog izvođača kojeg stavlja iznad cijele nacije - poručili su.
Vlada je na jutrošnjoj telefonskoj sjednici donijela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za brončane rukometaše, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom.
- Uzimajući u obzir da je hrvatska rukometna reprezentacija osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu u rukometu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, što je još jedan izvrstan uspjeh ove generacije naših rukometaša, Vlada smatra potrebnim organizirati primjeren doček rukometaša u Zagrebu - izvijestili su u ponedjeljak.
Doček će se održati u ponedjeljak 2. veljače 2026., s početkom u 18.00 sati, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.
- Pozivamo sve navijače i naše sugrađane da dođu na središnji gradski trg glavnog grada Hrvatske pozdraviti hrvatske rukometaše i zajedno s njima proslaviti njihov uspjeh - navode iz Vlade.
Dodaju da je riječ o događaju nacionalnog karaktera i značaja, a ne isključivo lokalnog.
- Pri odlučivanju o organizaciji dočeka osobito vodimo računa o očekivanjima i željama brojnih navijača i građana koji žele pozdraviti naše rukometaše, što se jasno vidjelo i prigodom dočeka 3. veljače 2025., nakon osvajanja srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu - navode iz Vlade.
Podsjetili su da je taj doček, prije točno godinu dana, bio organiziran u suradnji Vlade, Grada Zagreba i Hrvatskog rukometnog saveza, i da je protekao u najboljem redu, uz uvažavanje želja hrvatskih rukometaša u vezi s programom i izvođačima na pozornici.
- Budući da je gradska vlast prvotno započela proces organizacije dočeka bez ikakve konzultacije i dogovora s Vladom, a potom ga je otkazala, Vlada je odlučila – u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom – hrvatskim rukometašima i građanima omogućiti primjerenu proslavu još jednog iznimnog postignuća hrvatskog sporta - dodaju.
Doček će se organizirati u skladu sa željama hrvatskih rukometaša, zbog kojih građani i dolaze na doček, istaknuli su iz Vlade.