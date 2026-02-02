UŽIVO Tomašević se obraća o rukometu, Thompsonu i dočeku

BOMBE I EKSPLOZIVI

Nakon drame i neizvjesnosti oko dočeka rukometaša u Zagrebu, zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, koji je prethodno zabranio nastup Marka Perkovića Thompsona na dočeku, stigle su prijeteće poruke o postavljenim bombama kod njegova ureda i u središnjici stranke Možemo.

- Postavljeno je trideset eksplozivnih naprava na Trgu Stjepana Radića 1 i u Ulici kneza Mislava 8 u Zagrebu. Tomašević neće dočekati jutro - glasi strašna prijeteća poruka.

Policija je za 24sata rekla da su obaviješteni o prijetnjama i da istražuju slučaj.

Sandra Benčić potvrdila je da je policija došla u prostorije stranke.

- U ovom trenutku policija je ušla u prostorije naše stranke pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću na tu adresu. Mi nismo. Jasno je što se događa kada se šalje policija u prostore politickih stranaka - napisala je na društvenim mrežama.