DRAMA U SLOVENIJI U lavini na Bohinju nestalo je troje Hrvata!

Lavina je odnijela troje planinara na planini Tosc u Julijskim Alpama, potvrdila je Gorska spasilačka služba Slovenije (GRZS) za N1. Iz Policijske uprave Kranj za N1 su rekli da je lavina odnijela troje hrvatskih državljana. Na planinu je krenula grupa od sedam osoba, od kojih su četiri ostale u Vodnikovom domu u Velom Polju, a troje su krenule dalje prema Toscu.
Akcija spađavanja je u tijeku, a interveniraju gorske službe spašavanja Radovljice, Bohinja i Jesenica, kao i policija. Helikopter trenutno ne može poletjeti zbog loših vremenskih uvjeta, javlja 24ur.
- Prema dosad poznatim informacijama, sedam hrvatskih državljana nalazilo se u Vodnikovom domu u Velom Polju. Četvero ih je ostalo tamo, dok su trojica nastavila put unatoč lošim vremenskim uvjetima. Navodno ih je odnijela lavina koja se aktivirala putem - piše slovenski medij.