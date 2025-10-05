DRAMA U SLOVENIJI U lavini na Bohinju nestalo je troje Hrvata!

NESTALA TRI PLANINARA?

Pod vrhom Tosca u Bohinju u Sloveniji eruptirala je lavina. Lavina je navodno odnijela troje planinara. U tijeku je akcija spašavanja, javlja slovenski 24ur.

Navodno su nestala tri hrvatska državljanina. "Informaciju je za 24ur.com potvrdila Policijska uprava Kranj", piše slovenski medij.

- Prema dosad poznatim informacijama, sedam hrvatskih državljana nalazilo se u Vodnikovom domu u Velom Polju. Četvero ih je ostalo tamo, dok su trojica nastavila put unatoč lošim vremenskim uvjetima. Navodno ih je odnijela lavina koja se aktivirala putem - piše slovenski medij.