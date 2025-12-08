Ukrajinski predsjednik Zelenski sastaje se u ponedjeljak s ključnim čelnicima Europe radi kriznih razgovora nakon što je američki predsjednik Donald Trump pojačao kritike na račun svog ukrajinskog kolege.
UŽIVO Trump je pojačao kritike. Zelenski na sastanku s vođama Europe: Traže se čvrsta jamstva
Rusija želi teritorij
Do posjeta Zelenskog Londonu dolazi nakon što su njegovi dužnosnici zaključili trodnevne pregovore sa svojim američkim kolegama o mirovnom prijedlogu dok Bijela kuća pritišće Kijev da ga prihvati. Zelenski je tijekom vikenda kazao da je raspravio "iduće korake" s Trumpovim savjetnicima te da je "predan tome da nastavi raditi u dobroj vjeri".
Ukrajina i njeni europski saveznici će vjerojatno insistirati na tome da bilo kakav prekid vatre bude popraćen sigurnosnim jamstvima i Sjedinjenih Američkih Država i "koalicije voljnih" te istodobno odbijati bilo kakvu predaju teritorija Rusiji.
Starmer je u više navrata rekao da Ukrajini mora biti omogućeno da sama odlučuje o svojoj budućnosti dok je jedan od njegovih ministara u nedjelju rekao da ne smije ostati nemoćna suočena s ruskom agresijom.
No, Rusija odbacuje mogućnost da zapadne snage budu raspoređene u Ukrajini te nastavlja zahtijevati velike dijelove ukrajinskog teritorija u zamjenu za mir.
Sastanak pod pritiskom
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastaje se u ponedjeljak u uredu britanskog premijera s ključnim čelnicima Europe radi kriznih razgovora nakon što je američki predsjednik Donald Trump pojačao kritike na račun svog ukrajinskog kolege.
Britanski premijer Keir Starmer ugostio je Zelenskog, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merza na privatnom razgovoru dok se nastavljaju napori za pronalaskom načina za okončanje rata s Rusijom.
Trump je ranije optužio Zelenskog da nije pročitao najnoviji mirovni prijedlog, rekavši da je "malo razočaran" ukrajinskim vođom, ustrajući u tome da je ruski predsjednik Vladimir Putin planom "zadovoljan".
FOTO: Europske vođe u Londonu
Macron, Merz i Zelenski stigli su kod Starmera u London na razgovor o ratu u Ukrajini...
Kreće ključni sastanak
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u London na sastanak s britanskim premijerom Keirom Starmerom, njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.
Tema razgovora, naravno, rat u Ukrajini i kako ga okončati.
- Mirovni sporazum mora sadržavati čvrsta sigurnosna jamstva za Ukrajinu - kazao je uoči sastanka Starmer i usput pohvalio Trumpa na njegovim naporima da okonča rat...
BBC piše i kako će se Zelenski kasnije u ponedjeljak sastati s glavnim tajnikom NATO-a, Markom Rutterom, u Bruxellesu. Na razgovorima će im se pridružiti i Ursula von der Leyen, kao i Antonio Costa...
Zelenski tvrdi: Pregovarači se i dalje spore oko istoka Ukrajine, postoje različite vizije...
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su pregovarači i dalje podijeljeni oko teritorijalnih ustupaka predviđenih američkim mirovnim planom, izvijestio je u ponedjeljak Bloomberg News koji je s ukrajinskim predsjednikom razgovarao telefonom.