UŽIVO Trump je pojačao kritike. Zelenski na sastanku s vođama Europe: Traže se čvrsta jamstva

DETALJI PREGOVORA

Rusija želi teritorij

Do posjeta Zelenskog Londonu dolazi nakon što su njegovi dužnosnici zaključili trodnevne pregovore sa svojim američkim kolegama o mirovnom prijedlogu dok Bijela kuća pritišće Kijev da ga prihvati. Zelenski je tijekom vikenda kazao da je raspravio "iduće korake" s Trumpovim savjetnicima te da je "predan tome da nastavi raditi u dobroj vjeri".

Ukrajina i njeni europski saveznici će vjerojatno insistirati na tome da bilo kakav prekid vatre bude popraćen sigurnosnim jamstvima i Sjedinjenih Američkih Država i "koalicije voljnih" te istodobno odbijati bilo kakvu predaju teritorija Rusiji.

Starmer je u više navrata rekao da Ukrajini mora biti omogućeno da sama odlučuje o svojoj budućnosti dok je jedan od njegovih ministara u nedjelju rekao da ne smije ostati nemoćna suočena s ruskom agresijom.

No, Rusija odbacuje mogućnost da zapadne snage budu raspoređene u Ukrajini te nastavlja zahtijevati velike dijelove ukrajinskog teritorija u zamjenu za mir.