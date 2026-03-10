Izrael i SAD pokrenuli su zajednički napad na Iran 28. veljače i time gurnuli Bliski istok u novi vojni sukob. Rat je ušao u 11. dan...
Iranci napali Bahrein, poginula žena. IRGC: 'Mi određujemo kad je kraj rata i uvjete na bojištu!'
U iranskom napadu na stambenu zgradu u Manami, glavnom gradu Bahreina, poginula je jedna osoba, a više ih je ozlijeđeno, potvrdilo je ministarstvo unutarnjih poslova te zaljevske države. Napad se dogodio u ranim jutarnjim satima u utorak.
Ministarstvo je objavilo da je život izgubila 29-godišnja državljanka Bahreina, dok je još najmanje osam osoba ozlijeđeno. Vlasti su pozvale građane na smirenost te da se upute na najbliže sigurno mjesto. Napad je opisan kao "flagrantna iranska agresija" usmjerena na civile.
Napad je dio šire kampanje iranske odmazde nakon američko-izraelskog udara na Iran 28. veljače, a Teheran cilja Izrael i zaljevske zemlje s američkim vojnim bazama.
Obrambene snage Bahreina objavile su da su od početka sukoba presrele i uništile 102 projektila i 173 drona. Unatoč tome, neki od napada probili su obranu i pogodili ciljeve na tlu.
Protuzračna obrana u Erbilu, glavnom gradu iračke kurdske regije, presrela je tri drona. Krhotine jednog od njih pale su blizu konzulata Ujedinjenih Arapskih Emirata i prouzročile materijalnu štetu, no nije bilo žrtava.
Ministarstvo vanjskih poslova UAE-a oštro je osudilo napad, nazvavši ga "kukavičkim terorističkim činom" i "opasnom eskalacijom". Istaknuli su kako ciljanje diplomatskih misija predstavlja "grubo kršenje međunarodnih normi". Abu Dabi je pozvao iračku vladu i vlasti Kurdistana da provedu istragu.
Incident se dogodio usred pojačanih napetosti i iranskih osvetničkih napada nakon američkih i izraelskih udara. Erbil je strateško središte u sjevernom Iraku zbog brojnih stranih konzulata i vojnih baza te je postao česta meta u sukobu koji se prelijeva na cijelu regiju.
Mi ćemo odrediti kraj rata. Uvjeti na bojištu i završetak rata nalaze se u rukama Islamske Republike - poručio je IRGC u priopćenju koje je prenijela iranska novinska agencija Tasnim.
Trump je, pak, ranije u razgovoru za američku televizijsku mrežu CBS News izjavio da smatra kako je rat s Iranom praktički već završen.
- Nemaju mornaricu, nemaju komunikacije, nemaju zrakoplovstvo. Imaju tek nešto projektila. Njihovi dronovi padaju posvuda, čak i oni koje sami proizvode. Ako pogledate stanje na terenu, ništa im više nije ostalo. U vojnom smislu, nemaju ništa - rekao je Trump.
Iranska revolucionarna garda objavila je da će arapskim i europskim zemljama od sutra biti dopušten prolaz kroz Hormuški tjesnac ako protjeraju američke i izraelske veleposlanike sa svog teritorija, piše Sky News.