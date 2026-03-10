Iranci napali Bahrein, poginula žena. IRGC: 'Mi određujemo kad je kraj rata i uvjete na bojištu!'

NAPALI BAHRAIN, POGINULA ŽENA

U iranskom napadu na stambenu zgradu u Manami, glavnom gradu Bahreina, poginula je jedna osoba, a više ih je ozlijeđeno, potvrdilo je ministarstvo unutarnjih poslova te zaljevske države. Napad se dogodio u ranim jutarnjim satima u utorak.

Ministarstvo je objavilo da je život izgubila 29-godišnja državljanka Bahreina, dok je još najmanje osam osoba ozlijeđeno. Vlasti su pozvale građane na smirenost te da se upute na najbliže sigurno mjesto. Napad je opisan kao "flagrantna iranska agresija" usmjerena na civile.

Napad je dio šire kampanje iranske odmazde nakon američko-izraelskog udara na Iran 28. veljače, a Teheran cilja Izrael i zaljevske zemlje s američkim vojnim bazama.

Obrambene snage Bahreina objavile su da su od početka sukoba presrele i uništile 102 projektila i 173 drona. Unatoč tome, neki od napada probili su obranu i pogodili ciljeve na tlu.