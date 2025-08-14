UŽIVO Trump spreman Ukrajini pružiti sigurnosna jamstva? Europa oprezno optimistična...

Što Putin želi od Trumpa na Aljasci? Ne radi se o miru...

U najvećoj i najudaljenijoj američkoj državi sastat će se predsjednici Donald Trump i Vladimir Putin na jednom od potencijalno najvažnijih susreta svojih mandata. Iz Moskve, gdje prorežimski propagandisti već slave koristi koje će ovaj sastanak donijeti, dolaze signali velikog iščekivanja, piše CNN u svojoj analizi.

Za Kremlj, već i sama činjenica da se summit s američkim predsjednikom održava predstavlja ogromnu pobjedu.

- Nitko više ne govori o međunarodnoj izolaciji Rusije, niti o našem strateškom porazu - napisao je istaknuti prokremaljski vojni bloger Alexander Kots, dodajući kako sastanak na Aljasci ima "sve šanse da postane povijesni".

