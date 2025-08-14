Cijeli svijet čeka sastanak Donalda Trumpa i Vladimira Putina u Anchorageu, Europska unija je, kažu izvori iznutra, oprezno optimistična oko Trumpove uloge u okončanju sukoba...
UŽIVO Trump spreman Ukrajini pružiti sigurnosna jamstva? Europa oprezno optimistična...
Zelenski kod Starmera uoči sastanka Trumpa i Putina
Britanski premijer Keir Starmer primit će ukrajinskog predsjednika u Downing Streetu u četvrtak ujutro, dok se Europa priprema za ishod razgovora američkog predsjednika Donalda Trumpa s njegovim ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Sastanak britanskog premijera s Volodimirom Zelenskijem dolazi nakon što je rekao da je Britanija spremna "povećati pritisak" na Rusiju ako bude potrebno. U međuvremenu, Trump je Rusiji zaprijetio "teškim posljedicama" ako njezin čelnik odbije primirje.
Što Putin želi od Trumpa na Aljasci? Ne radi se o miru...
U najvećoj i najudaljenijoj američkoj državi sastat će se predsjednici Donald Trump i Vladimir Putin na jednom od potencijalno najvažnijih susreta svojih mandata. Iz Moskve, gdje prorežimski propagandisti već slave koristi koje će ovaj sastanak donijeti, dolaze signali velikog iščekivanja, piše CNN u svojoj analizi.
Za Kremlj, već i sama činjenica da se summit s američkim predsjednikom održava predstavlja ogromnu pobjedu.
- Nitko više ne govori o međunarodnoj izolaciji Rusije, niti o našem strateškom porazu - napisao je istaknuti prokremaljski vojni bloger Alexander Kots, dodajući kako sastanak na Aljasci ima "sve šanse da postane povijesni".
U EU su optimistični: Trump se predomislio, evo što je ponudio Ukrajini u zamjenu za primirje
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu europskim čelnicima i ukrajinskom predsjedniku da su SAD uz neke uvjete spremne pružiti sigurnosna jamstva za Ukrajinu.
Rekle su to tri osobe upoznate s razgovorom, a prenosi Politico. To im je poručio na virtualnom sastanku koji je u srijedu organizirala Njemačka s ciljem koordinacije američkih i europskih stavova prije Trumpovog samita u petak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci.
Tri osobe - europski diplomat, britanski dužnosnik i osoba obaviještena o razgovorima - sve su rekle da su SAD spremne igrati neku vrstu uloge u pružanju pomoći Kijevu za odvraćanje buduće ruske agresije, ako se postigne primirje. Osoba obaviještena o pozivu rekla je da je Trump naglasio da će preuzeti takvu obvezu samo ako to nije dio NATO-a.
Trumpova otvorenost prema sigurnosnim jamstvima - što je bio ključni zahtjev i Ukrajine i Europe - pomaže objasniti oprezni optimizam koji su europski dužnosnici izrazili nakon razgovora i prije samita u petak, ističe Politico.
No jedan od izvora za Politico kaže da Trump nije precizirao što je mislio pod sigurnosnim jamstvima i da je raspravljao samo o širem konceptu.
Emmanuel Macron: 'Trump želi da Ukrajina sudjeluje s Rusijom u pregovorima o teritoriju'
Američki predsjednik Donald Trump je rekao da Ukrajina mora biti uključena u razgovore o teritoriju u sklopu bilo kakvog sporazuma o prekidu vatre s Rusijom, kazao je francuski predsjednik Emmanuel Macron u srijedu. Macronova tvrdnja predstavlja prvu naznaku ishoda razgovora između Trumpa, europskih čelnika i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog s ciljem oblikovanja Trumpovog sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci u petak.
Merz: Ukrajina mora biti za stolom pregovora nakon sastanka Trumpa i Putina
Ukrajina "mora biti za stolom" u pregovorima koji će uslijediti nakon sastanka Donalda Trumpa i Vladimira Putina u petak na Aljasci, rekao je u srijedu njemački kancelar Friedrich Merz.
Merz je održao konferenciju za novinare zajedno s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim nakon njihovih razgovora putem videokonferencije s europskim čelnicima, glavnim tajnikom NATO-a i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Njemački kancelar naglasio je da se mora poštovati jedini ispravan slijed događaja: prvo treba dogovoriti prekid vatre, a zatim sporazum o dugoročnom miru.