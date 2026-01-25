Prosvjedi ne staju, roditelji ubijenog Alexa: 'Slomljeni smo i ljuti. Iznesite istinu o njemu'

RODITELJI O ALEXU

Roditelji Alexa Prettija ističu da je njihov sin bio iznimno empatična i brižna osoba, duboko pogođena događajima u Minneapolisu i širom Sjedinjenih Američkih Država.

„Duboko je mario za ljude i bio je jako uznemiren onime što se događalo u Minneapolisu i diljem SAD-a s ICE-om, kao i milijuni drugih ljudi“, rekao je njegov otac Michael Pretti.

„Smatrao je da je prosvjedovanje način da izrazi svoju brigu za druge.“

Foto: U.S. Department of Veterans Affa

Roditelji navode da su s Alexom nedavno razgovarali o sudjelovanju na prosvjedima te su ga upozorili da bude oprezan.

„Rekli smo mu: prosvjeduj, ali se nemoj upuštati u sukobe i nemoj činiti ništa nepromišljeno“, rekao je Michael Pretti.

„Odgovorio nam je da to zna. Znao je.“

Nakon njegove smrti roditelji su istaknuli da su istodobno slomljeni i ogorčeni.

„Slomljeni smo, ali smo i jako ljuti“, poručili su Michael i Susan Pretti u zajedničkoj izjavi.

„Alex je bio dobrodušna duša koja je duboko voljela svoju obitelj i prijatelje, kao i američke veterane o kojima je skrbio kao medicinski tehničar na intenzivnoj njezi u bolnici za veterane u Minneapolisu.“

Roditelji naglašavaju da je Alex želio ostaviti pozitivan trag u svijetu.

„Alex je želio učiniti razliku u ovom svijetu. Nažalost, neće biti s nama da vidi koliki je njegov utjecaj bio“, naveli su, dodajući:

„Ne koristimo olako riječ heroj, ali vjerujemo da je njegova posljednja misao i čin bio pokušaj zaštite jedne žene.“

Majka Susan Pretti posebno je istaknula njegovu ljubav prema prirodi i zemlji u kojoj je živio.

„Volio je ovu zemlju, ali je mrzio ono što su ljudi činili s njom“, rekla je.

„Bio je zaljubljenik u prirodu. Vodio je psa posvuda sa sobom i duboko ga je pogađalo uništavanje okoliša.“

Roditelji su na kraju uputili apel javnosti i medijima:

„Molimo vas da iznesete istinu o našem sinu. Bio je dobar čovjek.“