Alex Pretti (37) ubijen je u subotu u Minneapolisu, što je druga pucnjava saveznih agenata ICE-a na američkog državljanina u ovom mjesecu. Bio je medicinski tehničar. Pucnjava je izazvala žestoke političke napetosti, ali i prosvjede na ulici
Prosvjedi ne staju, roditelji ubijenog Alexa: 'Slomljeni smo i ljuti. Iznesite istinu o njemu'
Roditelji Alexa Prettija ističu da je njihov sin bio iznimno empatična i brižna osoba, duboko pogođena događajima u Minneapolisu i širom Sjedinjenih Američkih Država.
„Duboko je mario za ljude i bio je jako uznemiren onime što se događalo u Minneapolisu i diljem SAD-a s ICE-om, kao i milijuni drugih ljudi“, rekao je njegov otac Michael Pretti.
„Smatrao je da je prosvjedovanje način da izrazi svoju brigu za druge.“
Roditelji navode da su s Alexom nedavno razgovarali o sudjelovanju na prosvjedima te su ga upozorili da bude oprezan.
„Rekli smo mu: prosvjeduj, ali se nemoj upuštati u sukobe i nemoj činiti ništa nepromišljeno“, rekao je Michael Pretti.
„Odgovorio nam je da to zna. Znao je.“
Nakon njegove smrti roditelji su istaknuli da su istodobno slomljeni i ogorčeni.
„Slomljeni smo, ali smo i jako ljuti“, poručili su Michael i Susan Pretti u zajedničkoj izjavi.
„Alex je bio dobrodušna duša koja je duboko voljela svoju obitelj i prijatelje, kao i američke veterane o kojima je skrbio kao medicinski tehničar na intenzivnoj njezi u bolnici za veterane u Minneapolisu.“
Roditelji naglašavaju da je Alex želio ostaviti pozitivan trag u svijetu.
„Alex je želio učiniti razliku u ovom svijetu. Nažalost, neće biti s nama da vidi koliki je njegov utjecaj bio“, naveli su, dodajući:
„Ne koristimo olako riječ heroj, ali vjerujemo da je njegova posljednja misao i čin bio pokušaj zaštite jedne žene.“
Majka Susan Pretti posebno je istaknula njegovu ljubav prema prirodi i zemlji u kojoj je živio.
„Volio je ovu zemlju, ali je mrzio ono što su ljudi činili s njom“, rekla je.
„Bio je zaljubljenik u prirodu. Vodio je psa posvuda sa sobom i duboko ga je pogađalo uništavanje okoliša.“
Roditelji su na kraju uputili apel javnosti i medijima:
„Molimo vas da iznesete istinu o našem sinu. Bio je dobar čovjek.“
Šefica ministarstva domovinske sigurnosti Kristi Noem i zapovjednik granične patrole Greg Bovino tvrdili su, bez daljnjih dokaza, da je Pretti stigao na mjesto događaja "kako bi nanio maksimalnu štetu pojedincima", a Noem je novinarima rekla da njegovi postupci predstavljaju "domaći terorizam".
"Ova osoba koja je došla s oružjem i streljivom kako bi zaustavila operaciju saveznih policijskih službenika počinila je čin domaćeg terorizma, to su činjenice."
Unatoč tome što su ih novinari pitali, ni Bovino ni Neom nisu odgovorili na pitanje je li Pretti ikada mahao pištoljem prije susreta.
Guverner Minnesote Tim Walz kritizirao je savezne dužnosnike rekavši da, prije nego što je završena bilo kakva istraga, "najmoćniji ljudi u saveznoj vladi izmišljaju priče".
Državni i lokalni dužnosnici kažu da će provesti vlastitu istragu o pucnjavi i ponovili su pozive saveznim imigracijskim agentima da napuste grad.
Online kampanja organizirana za pomoć članovima obitelji Alexa Prettija već je u subotu kasno navečer prikupila više od 230.000 dolara. U prvih nekoliko sati online inicijative primljeno je više od 6500 donacija.
- Ova akcija prikupljanja sredstava namijenjena je podršci voljenima koje ostavlja iza sebe s neposrednim i stalnim potrebama. Budući da se detalji još otkrivaju i kako bi se osiguralo da novac ide pravoj osobi, sredstva neće biti distribuirana dok ne provjerimo najbližu rodbinu i ne identificiramo odgovarajućeg predstavnika obitelji koji će upravljati prikupljenim sredstvima - napisali su organizatori na popularnoj stranici za prikupljanje sredstava GoFundMe.
Sudac u Minnesoti odobrio je privremenu zabranu koju su tražili lokalni dužnosnici, sprječavajući dužnosnike Trumpove administracije da unište sve dokaze povezane sa smrtonosnom pucnjavom u subotu.
- Okrivljenicima, zajedno s njihovim zaposlenicima, agentima i svima koji djeluju u dogovoru s njima, ZABRANJENO JE uništavanje ili mijenjanje dokaza povezanih sa smrtonosnom pucnjavom u kojoj su sudjelovali savezni policajci, a koja se dogodila u ili oko 26. ulice i avenije Nicollet u Minneapolisu 24. siječnja 2026., uključujući, ali ne ograničavajući se na dokaze koje su okrivljenici i oni koji rade u njihovo ime uklonili s mjesta događaja i/ili dokaze koje su okrivljenici preuzeli u svoje isključivo čuvanje - naredio je sudac Eric C. Tostrud.
Ročište je zakazano za ponedjeljak.
Ured okružnog tužitelja Hennepina i Ured za kaznena hapšenja Minnesote podnijeli su tužbu u pokušaju da "spriječe uništavanje dokaza povezanih s pucnjavom na Alexa Prettija", rekli su dužnosnici u priopćenju za javnost u subotu.
Prema sudskim dokumentima, tražIli su od saveznog suca da izda privremenu zabranu približavanja koja bi spriječila dužnosnike Ministarstva domovinske sigurnosti, uključujući tajnicu DHS-a Kristi Noem, kao i glavnu državnu odvjetnicu Pam Bondi i ravnatelja FBI-a Kasha Patela da "unište ili ne sačuvaju dokaze" povezane s pucnjavom.
Gradonačelnik i guverner pozivaju na okončanje operacije
Walz i drugi lokalni i državni dužnosnici pozvali su na trenutni prekid lokalnih operacija Trumpove administracije za provedbu imigracijskih zakona.
"Koliko još stanovnika, koliko još Amerikanaca treba umrijeti ili biti teško ozlijeđeno da bi se ova operacija završila?", upitao je gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey na konferenciji za novinare.
Trump je optužio lokalne dužnosnike da potiču oporbu. "Gradonačelnik i guverner potiču pobunu svojom pompoznom, opasnom i arogantnom retorikom", napisao je republikanski predsjednik na društvenim mrežama.
Potpredsjednik JD Vance, koji je u četvrtak posjetio grad, optužio je lokalne čelnike da odbijaju pružiti lokalnu policijsku podršku imigracijskim agentima. To je izazvalo žestoku reakciju Walza, koji je rekao da je obračun s imigrantima opteretio lokalne policijske resurse.
Pucnjava se dogodila dan nakon što je više od 10.000 ljudi izašlo na ledene ulice kako bi prosvjedovali protiv racija.
Prije subotnje pucnjave, stanovnici su već bili ogorčeni zbog nekoliko incidenata, uključujući ubojstvo Good, pritvaranje američkog državljanina koji je odveden iz svog doma samo u kratki