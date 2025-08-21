UŽIVO Vance: Europske zemlje će morati ponijeti lavovski dio tereta za sigurnost u Ukrajini

Rusija napala zapad Ukrajine, jedna osoba poginula i desetak ozlijeđenih

U velikom ruskom napadu dronovima i raketama pogođeno je u četvrtak ujutro nekoliko gradova u zapadnoj Ukrajini, pri čemu je jedna osoba poginula u Lavovu, a u regiji više od deset osoba je ozlijeđeno, objavile su lokalne vlasti.

„Jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene u kombiniranom napadu dronom i krstarećim raketama u Lavovu“, najvećem gradu u zapadnoj Ukrajini, rekao je Maksim Kozitskij, načelnik regionalne vojne uprave u ranom izvješću na Telegramu.

„Deseci stambenih zgrada su oštećeni“, dodao je.

U Mukašenku je u napadima ozlijeđeno 12 osoba, od kojih je pet hospitalizirano, priopćilo je gradsko vijeće Zakarpatje na svojoj Facebook stranici.

Igor Poliščuk, gradonačelnik zapadnog grada Lucka, također je na Telegramu izvijestio o „napadima dronom i raketama“, ali nije izvijestio da je itko ozlijeđen.

Zapadna Ukrajina rjeđe je meta ruskih napada nego istok i jug zemlje, gdje ruske trupe nastavljaju napredovati.

Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je o uništavanju „49 ukrajinskih dronova“ u nekoliko regija rano u četvrtak.

Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija u noćnim napadima na zemlju koristila 574 drona i 40 raketa te da su oborile 546 dronova i 31 raketu.

Napadi u Ukrajini i Rusiji nastavili su se posljednjih dana unatoč intenzivnim diplomatskim aktivnostima usmjerenim na okončanje sukoba izazvanog 2022. ruskom invazijom na Ukrajinu.

Europski saveznici Ukrajine okupili su se oko ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija tijekom posjeta Bijeloj kući u ponedjeljak nakon sastanka između Donalda Trumpa i njegova ruskog kolege Vladimira Putina na Aljasci prošli tjedan.