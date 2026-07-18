UŽIVO Zagužvalo od jutra: Kod Trakošćana kolona od 6 km!

07:30

Ljeto je u punom zamahu, pred nama je novi udarni turistički vikend. Od ranog jutra na prometnicama se stvaraju kolone, kako piše HAK, pojačan je promet u smjeru juga.

- Ljeto je u punom zamahu, pred nama je novi udarni turistički vikend. Od ranog jutra na prometnicama se stvaraju kolone, kako piše HAK, pojačan je promet u smjeru juga - apeliraju na vozače iz HAK-a...

Ovo je stanje u prometu u 7:30...

A1 Zagreb-Split-Dubrovnik:

- ﻿﻿Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja

- Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima﻿

﻿A2 Zagreb-Macelj:

- Na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km (proteže se u Sloveniju)

﻿- Kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga je oko 3 km﻿

- Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera﻿

A3 Bregana-Lipovac:

- Na zagrebačkoj obilaznici ﻿﻿kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u ﻿smjeru mora duga je oko 6 km, a iz smjera Zagreb zapad oko 2 km

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A7 Rupa-Križišće:

- Prometna nesreća na čvoru Sveti Kuzam u smjeru Rupe, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km/h