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UŽIVO Zagužvalo od jutra: Kod Trakošćana kolona od 6 km!

Piše 24sata,
UŽIVO Zagužvalo od jutra: Kod Trakošćana kolona od 6 km!
Foto: HAK
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Ljeto je u punom zamahu, pred nama je novi udarni turistički vikend. Od ranog jutra na prometnicama se stvaraju kolone, kako piše HAK, pojačan je promet u smjeru juga.

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08:15

Stanje u prometu

A1 Zagreb-Split-Dubrovnik:

- Životinja (srna) na 44. km između čvorova Karlovac i Novigrad, vozi se uz ograničenje brzine 80 km/h﻿
- Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja
- Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima﻿

﻿A2 Zagreb-Macelj:

- Na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km (proteže se u Sloveniju)
- Vozi se usporeno u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba﻿
- Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera﻿

A3 Bregana-Lipovac:

- Na zagrebačkoj obilaznici ﻿﻿kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u ﻿smjeru mora duga je oko 5 km, a iz smjera Zagreb zapad oko 4 km, javlja HAK.

07:50

FOTO Na zagrebačkoj obilaznici kolona od čak osam km! Gužve su krenule od ranog jutra...

Udarni je turistički vikend pred nama, u subotu ujutro gužve se stvaraju na hrvatskim prometnicama i graničnim prijelazima.

Ovdje pogledajte galeriju

07:30

Ljeto je u punom zamahu, pred nama je novi udarni turistički vikend. Od ranog jutra na prometnicama se stvaraju kolone, kako piše HAK, pojačan je promet u smjeru juga.

- Ljeto je u punom zamahu, pred nama je novi udarni turistički vikend. Od ranog jutra na prometnicama se stvaraju kolone, kako piše HAK, pojačan je promet u smjeru juga - apeliraju na vozače iz HAK-a...

Ovo je stanje u prometu u 7:30...

A1 Zagreb-Split-Dubrovnik:

- ﻿﻿Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja
- Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima﻿

﻿A2 Zagreb-Macelj:

- Na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km (proteže se u Sloveniju)
﻿- Kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga je oko 3 km﻿
- Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera﻿

A3 Bregana-Lipovac:

- Na zagrebačkoj obilaznici ﻿﻿kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u ﻿smjeru mora duga je oko 6 km, a iz smjera Zagreb zapad oko 2 km
﻿
A7 Rupa-Križišće:

- Prometna nesreća na čvoru Sveti Kuzam u smjeru Rupe, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km/h 

Komentari 5

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