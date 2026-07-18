Ljeto je u punom zamahu, pred nama je novi udarni turistički vikend. Od ranog jutra na prometnicama se stvaraju kolone, kako piše HAK, pojačan je promet u smjeru juga.
UŽIVO Zagužvalo od jutra: Kod Trakošćana kolona od 6 km!
Stanje u prometu
A1 Zagreb-Split-Dubrovnik:
- Životinja (srna) na 44. km između čvorova Karlovac i Novigrad, vozi se uz ograničenje brzine 80 km/h
- Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja
- Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima
A2 Zagreb-Macelj:
- Na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km (proteže se u Sloveniju)
- Vozi se usporeno u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba
- Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera
A3 Bregana-Lipovac:
- Na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 5 km, a iz smjera Zagreb zapad oko 4 km, javlja HAK.
FOTO Na zagrebačkoj obilaznici kolona od čak osam km! Gužve su krenule od ranog jutra...
Udarni je turistički vikend pred nama, u subotu ujutro gužve se stvaraju na hrvatskim prometnicama i graničnim prijelazima.
Ljeto je u punom zamahu, pred nama je novi udarni turistički vikend. Od ranog jutra na prometnicama se stvaraju kolone, kako piše HAK, pojačan je promet u smjeru juga.
- Ljeto je u punom zamahu, pred nama je novi udarni turistički vikend. Od ranog jutra na prometnicama se stvaraju kolone, kako piše HAK, pojačan je promet u smjeru juga - apeliraju na vozače iz HAK-a...
Ovo je stanje u prometu u 7:30...
A1 Zagreb-Split-Dubrovnik:
- Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja
- Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima
A2 Zagreb-Macelj:
- Na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km (proteže se u Sloveniju)
- Kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga je oko 3 km
- Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera
A3 Bregana-Lipovac:
- Na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 6 km, a iz smjera Zagreb zapad oko 2 km
A7 Rupa-Križišće:
- Prometna nesreća na čvoru Sveti Kuzam u smjeru Rupe, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km/h