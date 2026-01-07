UŽIVO Zbog snijega i orkanskog vjetra potpuno zatvorili dio A1. HAK: 'Oprez, moguća poledica'

STANJE U 6.20 SATI

Promet se u srijedu ujutro zbog snijega i olujnog vjetra odvija otežano u većem dijelu zemlje, a na brojnim cestama zabranjen je promet za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Na autocesti A3 na 137. kilometru između čvorova Okučani i Novska u smjeru Bregane na kolniku se nalazi pješak, a promet se odvija po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

HAK navodi da na kolnicima mjestimice ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih temperatura moguća je poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci i Istri te Dalmaciji i obratno, dok prema Dalmaciji mogu prometovati samo osobna vozila.

Zbog orkanskog vjetra i snijega zatvorena je dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, a obilazak za osobna vozila je preko Karina, Obrovca i Gračaca.

Na autocesti A6 dionica između čvorova Delnice i Kikovica otvorena je samo za osobna vozila, dok je na Jadranskoj magistrali (DC8) od Senja do Svete Marije Magdalene zbog olujnog vjetra, poledice i snježnih nanosa zabranjen promet za sva vozila.

Zbog snijega i nanosa zatvorena je i Lička magistrala (DC1) na dionici Udbina - Gračac - Knin.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, drže sigurnosni razmak te na put ne kreću bez propisne zimske opreme