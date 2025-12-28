Obavijesti

News

Komentari 0
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Zelenski ide kod Trumpa na ključni sastanak o kraju rata. Rusija opet zaprijetila Europi...

Piše 24sata,
UŽIVO Zelenski ide kod Trumpa na ključni sastanak o kraju rata. Rusija opet zaprijetila Europi...
Foto: M. METZEL/REUTERS, K. PEMPEL/REUTERS, E. Hockstein/REUTERS, Canva

Zelenski je najavio kako tijekom sastanka u Trumpovoj rezidenciji na Floridi planira razgovarati o sudbini sporne regije Donbas na istoku Ukrajine, kao i o budućnosti nuklearne elektrane Zaporožje...

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Sortiranje događaja
TRAŽI VEĆI PRITISAK NA MOSKVU

Zelenski kaže da će odluka o miru ovisiti o partnerima Kijeva

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u nedjelju rekao da Kijev čini sve kako bi okončao rat s Rusijom, no da će na koncu donošenje odluke o miru ovisiti o njegovim partnerima.

"Ovo su neki od najaktivnijih diplomatskih dana u godini i mnogo toga se može riješiti prije Nove godine, a mi činimo sve u tu svrhu, no hoće li biti donesene odluke, to ovisi o partnerima", napisao je Zelenski na komunikacijskoj platformi Telegram prije sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Floridi.

Dodao je da bi ukrajinski partneri trebali povećati pritisak na Moskvu "kako bi Rusi osjetili posljedice svoje agresije".

Zelenski, koji je sa svojom delegacijom na Floridu stigao kasno u subotu, sastaje se s Trumpom kako bi dogovorili plan za okončanje rata u Ukrajini.

Zelenski je najavio kako tijekom sastanka u Trumpovoj rezidenciji na Floridi planira razgovarati o sudbini sporne regije Donbas na istoku Ukrajine, kao i o budućnosti nuklearne elektrane Zaporožje.

Moskva je više puta inzistirala da Ukrajina preda cijeli Donbas, čak i područja koja su još uvijek pod kontrolom Kijeva.

Ruski dužnosnici prigovorili su na druge dijelove najnovijeg mirovnog prijedloga, što je izazvalo sumnje u to hoće li ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatiti što god bude rezultat razgovora Trumpa i Zelenskog.

UDAR NA RUSIJU

Ukrajina napala Moskvu. Otkazani letovi zbog dronova

Ukrajina je privremeno paralizirala zračni promet u ruskoj prijestolnici napadima dronova na Moskvu, obustavivši stotine letova prije početka nacionalnih praznika, priopćile su ruske vlasti....

Ovdje više o temi
 

KLJUČNI SASTANAK

Ima li Zelenski ikakve šanse kod Trumpa? Teritoriji i najveća nuklearka ključ svega

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u nedjelju u Sjedinjene Države na ključni sastanak s predsjednikom Donaldom Trumpom u njegovoj rezidenciji Mar-a-Lago. Njegov posjet događa se u trenutku dok se Kijev nalazi pod žestokim napadom ruskih projektila i dronova, što služi kao smrtonosni podsjetnik agresora da se rat nastavlja unatoč ubrzanim mirovnim pregovorima.

Ovdje više o temi

NOVE PRIJETNJE KREMLJA

Lavrov žestoko zaprijetio Europi

Svaki europski kontingent vojnika raspoređen u Ukrajini postao bi legitimna meta ruskih oružanih snaga, rekao je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u izjavi koju je u nedjelju objavila državna novinska agencija TASS...

Ovdje više o temi

NOVA POJAČANJA

Budanov: Rusija u 2026. planira mobilizirati 409.000 vojnika

Ogromna većina ruskih novaka služi kao ugovorni vojnici, rekao je Budanov, uz izvješća da su neki novaci dobili i više od 2 milijuna rubalja (otprilike 25.000 američkih dolara) kao jednokratni bonus pri potpisivanju ugovora...

Ovdje više o temi

Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025