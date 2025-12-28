UŽIVO Zelenski ide kod Trumpa na ključni sastanak o kraju rata. Rusija opet zaprijetila Europi...

Zelenski je najavio kako tijekom sastanka u Trumpovoj rezidenciji na Floridi planira razgovarati o sudbini sporne regije Donbas na istoku Ukrajine, kao i o budućnosti nuklearne elektrane Zaporožje...
Zelenski kaže da će odluka o miru ovisiti o partnerima Kijeva
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u nedjelju rekao da Kijev čini sve kako bi okončao rat s Rusijom, no da će na koncu donošenje odluke o miru ovisiti o njegovim partnerima.
"Ovo su neki od najaktivnijih diplomatskih dana u godini i mnogo toga se može riješiti prije Nove godine, a mi činimo sve u tu svrhu, no hoće li biti donesene odluke, to ovisi o partnerima", napisao je Zelenski na komunikacijskoj platformi Telegram prije sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Floridi.
Dodao je da bi ukrajinski partneri trebali povećati pritisak na Moskvu "kako bi Rusi osjetili posljedice svoje agresije".
Zelenski, koji je sa svojom delegacijom na Floridu stigao kasno u subotu, sastaje se s Trumpom kako bi dogovorili plan za okončanje rata u Ukrajini.
Zelenski je najavio kako tijekom sastanka u Trumpovoj rezidenciji na Floridi planira razgovarati o sudbini sporne regije Donbas na istoku Ukrajine, kao i o budućnosti nuklearne elektrane Zaporožje.
Moskva je više puta inzistirala da Ukrajina preda cijeli Donbas, čak i područja koja su još uvijek pod kontrolom Kijeva.
Ruski dužnosnici prigovorili su na druge dijelove najnovijeg mirovnog prijedloga, što je izazvalo sumnje u to hoće li ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatiti što god bude rezultat razgovora Trumpa i Zelenskog.
