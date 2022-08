Uznemirujuće: Čovjek s invaliditetom prljav sjedi ispred kuće, susjedi mu donose hranu

Potresna snimka muškarca kako sjedi ispred kuće u Šipkovici u zagrebačkom naselju Vrapče dok mu susjedi donose hranu kako u 21. stoljeću ne bi bio gladan malo je koga ostavila ravnodušnim. Muškarac koji mu donosi hranu i snima ga kaže da je riječ o invalidu koji nema nikoga tko bi o njemu brinuo, a sam nije kadar skrbiti o sebi, nabaviti hranu ni održavati higijenu.

Snimku možete pogledati OVDJE, a upozoravamo vas kako je izrazito uznemirujuća.

Tragom te snimke otišli smo u Šipkovicu kako bi pronašli i provjerili odgovara li snimka istini. Dolaskom u ulicu ispred kuće smo zatekli policijsko vozilo s tri policijska službenika. Doznajemo kako su ih pozvali susjedi jer je nesretnik pao i počeo zapomagati.

- On je već znao tako pasti. Mi smo ga zadnji put pokušali podići, ali on se samo opusti na podu i jedva smo ga dvojica uspjela uspraviti. Zvali smo sve žive, policiju, Hitnu pomoć, slali dopise Centrima za socijalnu skrb Susedgrad, oni sve prebacuju na Centar za socijalnu skrb Novi Zagreb jer je još uvijek tamo prijavljen. Navodno ima neku skrbnicu, ali mi je ovdje nismo vidjeli već neko vrijeme. Ne znam zašto netko nešto ne poduzme jer doista ne bi trebao tako živjeti - govori nam jedan susjed. Nitko od njih ne želi se fotografirati niti snimati. Kažu nam kako su se organizirali pa mu susjedi, gosti obližnjeg kafića te vlasnici obližnje pekarne svaki dan donose hranu i da to ne čine uvjereni su da bi doslovno umro od gladi.

Sve je krenulo naopako, pričaju, nakon što mu je u listopadu prošle godine preminula majka. Zajedno su doselili u Vrapče iz Sigeta nekoliko godina ranije. Majka je o njemu brinula dok je mogla i dok je bila živa, a nakon njezine smrti on je počeo polako propadati.

- U početku, dok se još mogao malo kretati, znao je doći sam do pekarne i do kafića, popiti kavu, ali zadnjih oko dva mjeseca ne izlazi iz dvorišta. Većinu vremena provodi vani na stolici, ne znamo ima li u kući uopće vode, struju i vodu su mu navodno isključili. Uđite unutra i pogledajte kako živi, je li to život dostojan čovjeka i tko treba nešto poduzeti da mu se pomogne - govori susjeda suznih očiju.

On za to vrijeme sjedi ispred kuće prljav i neuredan, napola spuštenih hlača. Sluša razgovore kao da se ne radi o njemu već o nekome drugome. Pitamo ga kako je, je li gladan.

- Odlično sam - spremno odgovara.

- Jeo sam, donijeli su mi - nastavlja.

- Imate li nekoga da brine o Vama? Rodbine, skrbnika? - zanima nas dalje.

- Imam sestru. Ona ima četvero djece, dolazi povremeno - kaže muškarac dok susjedi niječno odmahuju glavom. Kažu da nema sestre i da mu ta žena nije nećakinja. Tvrde i da bi trebao primati mirovinu od pokojne majke, koja nije mala, te invalidninu, no ne znaju tko ju podiže i zašto ta osoba ne vodi brigu o njemu.

- Imate li prihoda? Mirovinu? Tko Vam diže tu mirovinu? - pokušavamo dobiti odgovore od muškarca, koji i dalje djeluje nezainteresiran za razgovor.

- Imam mirovinu - kaže, no ne želi reći što je sad s tom mirovinom i zašto tako živi ako ima prihoda. Provjerom u zemljišnim knjigama otkrivamo da kuća glasi na njega. Ona nije samo zapuštena već je, vrlo vjerojatno, i leglo raznih zaraza. Sve je prljavo, na podu u hodniku ima i maramica zamazanih izmetom, smrad se osjeća i preko dvije maske na nosu.

Susjedi dalje pričaju da je riječ o invalidu, koji od rođenja ima dijagnozu i trebao bi biti negdje na skrbi, no navodno odbija smještaj u instituciji. Pokušali smo provjeriti je li to istina te smo poslali upit Centru za socijalnu skrb znaju li za Z. P., jesu li mu bili u posjeti i kad posljednji puta, jesu li mu nudili kakav smještaj ili druga prava iz sustava socijalne skrbi te je li on nešto od toga prihvatio. Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

Ono što smo uspjeli neslužbeno saznati je da socijalni radnici u svojoj praksi nailaze na slične slučajeve, ljude, koji ne vode brigu o sebi ili to nisu kadri, a lucidni su i odbijaju svaku pomoć. Korisnicima mogu tek ponuditi neku od mjera koje imaju u programu, no ne mogu nikoga na silu smjestiti u instituciju ako on to odbija, a nije mu oduzeta poslovna sposobnost.

Također, govore nam kako ne mogu samo tražiti od suda oduzimanje poslovne sposobnosti jer je to nešto za što trebaju mišljenje liječnika. To ne mora biti obiteljski liječnik, može biti i bolnički psihijatar, naravno ako ta osoba završi u bolnici. Kako bi ga Hitna odvezla u bolnicu, nastavljaju, trebao bi biti u životnoj ugrozi, ili opasan za sebe i druge da ga voze na psihijatriju.

Ako je to doista tako čini se da bi ovaj nesretnik bolje prošao i možda napokon dobio pomoć kako bi pri nekom od tih svojih padova nešto slomio ili se ozbiljnije ozlijedio. Nažalost.

