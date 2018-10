Uzrok eksplozije u rafineriji u BiH navodno je curenje goriva

Uzrok eksplozije rafinerije nafte koja je u utorak navečer zatresla Bosanski Brod najvjerojatnije je curenje goriva koje je zahvatilo postrojenje toplane i izazvalo požar, piše portal Srpska info.

Kako pišu Novosti, eksplodiralo je postrojenje 04, koje se nalazi u blizini postrojenja Izomaks. Prema neslužbenim informacijama, da je eksplozija zahvatila Izomaks, eksplodirala bi cijela rafinerija, a štete bi bile ogromne.

Rafinerija Bosanski Brod je jedina rafinerija u Europi koja ima izomaks postrojenja. To je izuzetno opasno postrojenje ako se ono ne održava kako treba - to je jedna jaka hidrogenska bomba koja bi praktično uništila oba ova grada da, nedajbože, dođe do havarije', izjavio je gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara za Tportal.

U eksploziji je smrtno stradao jedan radnik, a devet ih je ozlijeđeno.

Požar u rafineriji stavljen je pod kontrolu, no ostaje za vidjeti kakve će posljedice eksplozija ostaviti za okoliš.

Već u srijedu ujutro na rijeci Savi uočena je naftna mrlja veličine 10 metara, potvrdio je župan Brodsko posavske županije Danijel Marušić za N1 televiziju.

- Službe su na terenu, angažirana je tvrtka koja se bavi sanacijom takvih onečišćenja, a i vatrogasci će s njima pokušati napraviti sanaciju rijeke Save i utvrditi uzrok onečišćenja, jer u ovom trenutku ne znamo pouzdano je li mrlja povezana sa sinoćnjom eksplozijom - izjavio je.

Napomenuo je da onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu nema, te da nema opasnosti za zdravlje ljudi.

Iz Optima grupe iz Banja Luke u čijem je sastavu rafinerija poručili su da je formirana operativna komisija za lokalizaciju i uklanjanje posljedica havarije. Komisija je danas pristupila istraživanju razloga incidenta i određivanju razmjera posljedica. Izvješće će biti naknadno objavljeno, stoji u priopćenju koje prenosi Srpska info.