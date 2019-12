Uzrok požara je podno grijanje, vlasnik restorana: 'Nije istina!'

U nedjelju je u poznatom makarskom restoranu Ivo buknuo požar iz kojeg su se spasili radnici, no restoran je u cijelosti izgorio.

Očevidom je utvrđeno kako je uzrok požara pregrijavanje termostata podnog grijanja nakon preopterećenja.

Tako je za splitsku policiju slučaj završen, obzirom da nema elemenata kaznenog djela.

Podsjetimo, vatra je izbila oko 17.50 sati, a već su za nekoliko minuta na poprište stigli prvi vatrogasci. Vatra se toliko brzo širila da je do dolaska vatrogasaca već cijeli objekt bio u plamenu. Vatrogasci su požar brzo stavili pod kontrolu, spriječili su širenje, a u potpunosti su ga ugasili pola sata prije ponoći.

Vlasnika restorana Matko Čović kazao je za kako informacija o uzroku požara nije točna.

- Imate krivu informaciju, to nije uzrok požara. Osiguravajuće kuće još obavljaju vještačenja, rekao nam je vlasnik restorana.

Materijalna šteta je ogromna, iako još nije precizno utvrđena. Restoran je bio osiguran.

'Vatra je progutala sve, kao da nam je restoran bio od papira'

Dražen Glavina, županijski vatrogasni zapovjednik, ispričao je kako je izgledalo gašenje.

- Odmah po dojavi izašli smo na mjesto, a požar je gasilo 30 vatrogasaca sa sedam vozila.

Kad smo stigli, već je cijeli objekt bio u plamenu, ali spriječili smo širenje vatre na gornji kat zgrade - rekao nam je Glavina te pojasnio zašto se vatra tako brzo širila.

- Radilo se o takozvanom flashoveru, (plamenom udaru, op. a.), naglom dolasku velike količine kisika u prostoriju.

To se odvilo kad su pukla stakla restorana i tad je došlo do zapaljenja smjese dima. To je ‘nosilo’ požar velikom brzinom. Uz to, u restoranu je bilo puno gorivog materijala, tako da to nije bilo ništa neuobičajeno. Ipak, iziskivalo je velike napore vatrogasaca, koji su doslovno ulazili u vatru - zaključio je Glavina. U restoranu je u trenutku izbijanja požara bilo i gostiju, ali nitko od njih, kao ni od osoblja, nije ozlijeđen. Na katu zgrade nalazila se i 16-godišnja djevojka, koja je neozlijeđena izašla.

Inače, restoran Ivo jedan je od najstarijih i najpoznatijih makarskih restorana.

- Ovo je užas, što da vam kažem, da sam jedva uspjela spasiti 16-godišnje dite da mi ne strada unutra od vatre i dima. Vatrogasci su došli u najkraćem roku, ali plamen se toliko brzo širio da je bilo nemoguće išta spasiti. Vatra se širila rapidno i gutala inventar kao da je unutra sve od papira - rekla je Sanja Čović, supruga vlasnika restorana, Slobodnoj Dalmaciji.

Tijekom ponedjeljka nisu bili dostupni rezultati očevida, kojim bi istražitelji trebali otkriti kako je buknula vatra te što su joj bili uzroci. Točna šteta nije bila popisana i utvrđena, no sudeći prema izgledu restorana, vlasnici će doslovno morati početi graditi ispočetka.