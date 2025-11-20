Mladiće ispitali zbog požara u Vjesniku! I dalje sve zatvoreno

NEIZVJESNA SUDBINA VJESNIKA

Veliki požar koji je u noći s ponedjeljka na utorak, 17. studenog, zahvatio Vjesnikov neboder u Zagrebu, prouzročio je veliku materijalnu štetu i doveo u pitanje sudbinu jednog od prepoznatljivih gradskih simbola.

Više od 17 sati gotovo stotinu vatrogasaca borilo se s vatrom koja se širila zgradom. Požar je buknuo oko 23 sata na gornjim katovima i počeo se nekontrolirano širiti vertikalno, što je stvorilo iznimno opasne uvjete. Temperature na fasadi dosezale su preko 500, a unutar zgrade i više od 1000 stupnjeva Celzijevih. Vatrogasci su se u jednom trenutku našli odsječeni, a zbog opasnosti od urušavanja, statičari su naredili povlačenje i nastavak gašenja isključivo izvana.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dok se čeka službeni završetak očevida, policija je na obavijesni razgovor privela nekoliko mlađih osoba koje su navodno viđene kako ulaze u napuštenu zgradu neposredno prije izbijanja vatre.

Kao ključan razlog za brzo širenje požara navode se i veliki propusti u protupožarnoj zaštiti. Prema neslužbenim informacijama, zakazali su sustavi poput protupožarnih zaklopki i vrata, što je omogućilo vatri da se kroz ventilacijske i instalacijske otvore proširi cijelom vertikalom.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Sudski vještak za graditeljstvo Žarko Željko upozorio je da je dugotrajno izgaranje vjerojatno trajno narušilo nosivost konstrukcije, zbog čega je rušenje realnija opcija od sanacije. Zbog opasnosti od pada dijelova fasade, ključne gradske prometnice poput Slavonske avenije i dijela Savske ceste zatvorene su za promet, što je izazvalo velike gužve.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Vlada, kao većinski vlasnik, najavila je poduzimanje mjera za obnovu, no ovaj je događaj otvorio pitanje važnosti održavanja i protupožarne sigurnosti. Iako u požaru nije bilo ljudskih žrtava, sudbina nekadašnjeg sjedišta više medijskih kuća sada je neizvjesna.