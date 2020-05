Vakula najavljuje pakleno vruće ljeto: Toplije sve do listopada!

Na ovo vrijeme smo se već svi naviknuli, malo ne možemo doći k sebi od vrućine, malo smo natrag u jaknama. Proteklih dana padala je kiša pa je nije bilo, a pred nama je tjedan pun sunca i iznadprosječne temperature.

- Unatoč razmjerno svježem početku tjedna, zatopljenje na njegovom kraju najava je iznadprosječne topline cijeloga svibnja, a prema dugoročnoj prognozi povećana je vjerojatnost da će takvi biti i sljedeći mjeseci. Ali naravno, to ne znači i da će svi tjedni biti topliji od prosjeka - piše Zoran Vakula u svojoj prognozi za HRT.

U utorak na kopnu prolazno oblačnije i uz malo kiše, a u nastavku tjedna pretežno sunčano. Do četvrtka će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u istočnoj Hrvatskoj i sjeverozapadni, koji u srijedu može biti i jak. Dnevna temperatura niža nego u ponedjeljak, a jutarnja do srijede viša.

Na Jadranu u utorak postupni porast naoblake, a krajem dana i početkom srijede mjestimice malo kiše, pa i u obliku pljuskova, uglavnom u Dalmaciji. U nastavku srijede razvedravanje, pa će u četvrtak biti sunčano. U utorak će puhati prolazno slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a zatim ponovno umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka se neće mnogo mijenjati, a uz pojačan vjetar mnogi će imati dojam da je svježije, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Toplije nego obično sve do listopada?

Zoran Vakula prije par dana je objavio i kakvo će biti ljeto pred nama, ali i ostatak godine.

"Ako netko traži znatniju promjenu u dugoročnim prognozama temperature i oborine za sljedeće mjesece i sezone - neće je naći. Kao i prema dosadašnjim izračunima kompjutorskih modela atmosfere za više mjeseci unaprijed, i u najnovijima postoji razmjerno velika vjerojatnost za ne samo srednju sezonsku temperaturu zraka barem malo višu od prosječne u našem dijelu Europe nego i svakog od mjeseci sve do listopada.

Naravno, valja podsjetiti kako je riječ o dugoročnim prognozama, koje još nisu dovoljno pouzdane – i pogreške su moguće.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL Kod prognoze ukupne količine oborine pouzdanost je manja, osobito kod prognoze po mjesecima, i još ljetnim mjesecima, kada je česta pljuskovita oborina pa su lokalno moguća velika odstupanja... Stoga prognozu povećane vjerojatnosti nastavka razmjerno suhog razdoblja u sljedeća dva tromjesečja u Hrvatskoj i bližoj okolici valja uzeti s većom mjerom opreza nego prognozu iznadprosječno visoke temperature zraka.

Ostvare li se te prognoze temperature zraka do listopada, za što je prilično velika vjerojatnost, te uz analizu dosadašnjeg dijela godine, čija je temperatura zraka također znatno viša od prosječne - već sada se može s vrlo velikom vjerojatnosti prognozirati kako će se ova godina priključiti dosadašnjem nizu iznimno toplih. I na našem lokalnom nivou, a i na globalnom.

Ništa neobično za onoga tko je pozornije pratio dosadašnje izvještaje Svjetske meteorološke organizacije, posebice u ožujku, uoči Svjetskog meteorološkog dana, a podjednake će se prognoze ne samo za 2020. godinu nego i za petogodišnje razdoblje od 2020. do 2024. godine jamačno potvrditi i u najnovijem izvještaju, koji će se pojaviti 22. travnja poslijepodne.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL Inače, diljem Hrvatske je srednja temperatura zraka dosadašnjeg dijela godine viša od prosječne. Štoviše, prvo je tromjesečje po klimatološkim ocjenama čak u dijelu Hrvatske i „vrlo toplo“, posebice u gorju i na Jadranu. I pritom na većini meteoroloških postaja DHMZ-a među 5 najtoplijih u povijesti mjerenja, ponajviše zbog ekstremne veljače, koja je u Rijeci i Gospiću bila čak i malo toplija od ožujka, što se ne događa baš često.

Primjerice, u Rijeci je ove godine bilo tek 11. veljače toplije od ožujka, od 73 moguće - posljednji put se to dogodilo 1998. godine.

U Gospiću je situacija još rjeđa. Ovogodišnja je veljača bila tek 8. toplija od ožujka, od 140 veljača za koje postoje podaci mjerenja. Posljednji put se to dogodilo 2016. godine", napisao je Vakula.

