Vakula otkrio do kada će padati snijeg i kakvo nas vrijeme čeka nakon: 'Treba slušati prognoze'

Prognoze su se ostvarile, mnogi nisu vjerovali da će nakon jučerašnje južine i visokih temperatura snijeg uopće padati. Za Dnevnik HTV-a o tome je govorio meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

Dan ranije kada je bila južina mnogi su bili skeptični da će danas padati snijeg, no meteorolozi su ga najavljivali.

- Snijeg još uvijek pada. Srećom, djeluje mi, barem prema sadašnjim podacima, da neće biti onih pola metra, 40 centimetara, ali mislim da je i ovo svakako za upozorenje. Evo, najnoviji podatak na postaji Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati Ogulin ima 22 centimetra snijega, što nije mala količina u vrlo kratkom vremenu. Pleso ima 17 centimetara, park Zavižan 20 centimetara, Karlovac 15 centimetara. Dakle, velika promjena, najavljivana, iako nam nisu vjerovali, kaže Vakula.

Nažalost, ono što me najviše smeta, kad Državni hidrometeorološki zavod objavi upozorenje, i to ne samo žutog, nego narančastog, pa čak i crvenog stupnja najvišeg, opet imamo nesavjesne vozače koji krše propise - naglasio je meteorolog Zoran Vakula.

Slabljenje oborina i snijega

Vakula je najavio i što možemo očekivati tijekom noći i sutrašnjeg dana.

- Očekuje se slabljenje oborine, što znači slabljenje snijega, odnosno susnježice u unutrašnjosti Dalmacije, ali će ta susnježica prelaziti u snijeg, tako da će gotovo sigurno i unutrašnjosti Dalmacije biti i snijega, vjerojatno i snježnog pokrivača, tanjeg, primjerice u Senju je u 19 sati 3 centimetara uz buru.

Ono što će veće probleme stvarati je buretina, olujna, čak i orkanska bura, do sada su zabilježeni udari bure negdje oko 140 km/h. Vrlo vjerojatno, gotovo sam siguran, da će tijekom noći biti i žešće bure, koja će potrajati tijekom subote sve do večernjih sati. Nastavit će se ograničenja u prometu sve do sutra navečer, a onda slijedi stabilizacija vremenskih prilika i u smislu vjetra, ne samo oborine, u nedjelju - prognozirao je Vakula.

Otkrio je kakvo nas vrijeme očekuje nakon nedjelje te komentirao stav da ove godine zime baš i nije bilo.

- Sada kako se uzme, ovisi. Imali smo pretopli početak siječnja, pa nakon toga hladno razdoblje, pa opet toplina, neuobičajena, čak i rekordna jučer, primjerice mjestimice u istočnoj Hrvatskoj. Sada ponovo malo niža temperatura, ali sve skupa kad se zbroji već sada, prvih 19 dana je toplije od prosjeka ovaj siječanj, iako smo imali naleta zime. Vrlo velika vjerojatnost da će ponovo zatopliti, ali ne na one vrijednosti kakve smo imali jučer, prekjučer - kazao je Vakula.

Vremenski ekstremi

Vakula je govorio i o ekstremima te hoće li oni postati naša svakodnevica.

- Moramo znati, što stariji pamte, da ono što je bilo 30 godina prije, znači prije 1990. godine, je jedan prosjek koji je ovdje. Zadnjih 30 godina mi imamo znatno zatopljenje. Imamo novo normalno, možemo reći, i događaju nam se u pretoploj atmosferi ovakvi ekstremi na koje trebamo biti pripremljeni i u budućnosti - objasnio je.

- Treba slušati vremenske prognoze, i pogotovo upozorenja, i pri tome, s obzirom na to da imamo kaos u informacijama što se tiče vremenske prognoze, paziti na izvor te informacije. Dakle, ne vjerovati bilo kojoj prognozi, nego provjeriti tko je dao tu prognozu i naravno vjerovati najviše stručnjacima s iskustvom - rekao je Vakula.