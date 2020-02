Vakula: Veljača rekordno topla, ali od ponedjeljka će biti i kiše

Danas će, prognozira Državni hidrometeorološki zavod, u većini zemlje biti sunčano.

- U središnjim i istočnim predjelima promjenljiva naoblaka, a u Slavoniji i Baranji mjestimice može pasti i malo kiše. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na sjeveru Hrvatske popodne prolazno i jak, a na Jadranu sjeverozapadnjak i bura koja će jačati prema kraju dana. Najviša dnevna temperatura zraka od 10 do 15 °C, javlja DHMZ.

Foto: meteo.hr

Sutra nas pak očekuje pretežno sunčano vrijeme, s povremenim naoblakama u unutrašnjosti.

- Na kopnu će zapuhati umjeren jugozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu prolazno i jugoistočnjak. Najniža temperatura u unutrašnjosti od -5 do 0, na obali i otocima između 4 i 9, a najviša od 10 do 15 °C, stoji u prognozi.

Svoju je prognozu za narednih nekoliko dana objavio i Zoran Vakula.

- Premda će se sljedećih dana nastaviti za veljaču neuobičajeno dugo i intenzivno toplo razdoblje, uz povremenu južinu, na kopnu se do subote, samo ponegdje i u nedjelju, ne dajte iznenaditi jutarnjim "minusima" i mrazu, samo rijetko i magli, a na sunčanome Jadranu od petka poslijepodne do subote ujutro jakoj, na udare i olujnoj buri i tramontani. Slabije će biti u ponedjeljak, nakon kojeg slijedi jugo, s njim uskoro vjerojatno i kiša, piše Vakula.

- Mnogi već znaju, ali za one koji ne znaju - a imaju poteškoće nalik alergijskima - možda može biti korisna informacija o već danima visokoj koncentraciji peluda drveća, osobito čempresa, i to ne samo uz more - gdje je to uobičajeno u veljači - i gdje ima i zamjetne koncentracije peluda korova, nego i u kontinentalnom području, gdje se visoka koncentracija peluda drveća prosječno događa uglavnom u ožujku.

- Ubrzani rast bilja nije neobičan ako se zna da će zbog dosadašnje iznadprosječno visoke temperature zraka - i jutarnje i poslijepodnevne - ova veljača biti među najtoplijima u znanoj povijesti mjerenja, ponegdje vjerojatno i rekordna, te u mnogim mjestima toplija od prosječnog ožujka.

- Sljedećih će dana biti još toplije, u unutrašnjosti uglavnom još u subotu uz hladno jutro s mjestimičnim mrazom. Samo je rijetko moguća kratkotrajna magla. Za vikend će biti sunčano, gdjekad i vedro, uz jugozapadnjak, zamjetniji u nedjelju, a u ponedjeljak ponovno prolazno oblačnije, ponegdje uz mogućnost za kratkotrajno malo kiše, te sjeveroistoistočni i sjeverozapadni vjetar. Od utorka je pak sve veća vjerojatnost jačanja južine, od srijede i povremene kiše.

- I na Jadranu do ponedjeljka sunčano, osobito u subotu i vedro, te sve toplije. Bura i tramontana u subotu će oslabjeti, u ponedjeljak ponovno kratkotrajno pojačati, a u nedjelju će prolazno puhati jugozapadni vjetar, mjestimice i jugo, koje će vjerojatno češće i jače biti od utorka, kada je uz više oblaka moguća i povremena kiša, najprije na sjevernom Jadranu, zatim i južnije.