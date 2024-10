Val katastrofe: U jedan ujutro je stigao prvi poziv u pomoć. Onda je krenuo val tužnih tragedija...

Najveća kiša bila je tijekom noći, oko dva ujutro, kada se dignuo vodni val. Ljude je uhvatilo nespremne, na spavanju. Dok se čekala mehanizacija kopalo se i rukama. Tuga je to velika – kaže nam mještanin Jablanice, općine u Bosni i Hercegovini gdje je prema posljednjim službenim podacima život izgubilo 18 ljudi dok je jedna osoba smrtno stradala u Fojnici. Čak 40 ljudi smatra se nestalima i brojne spasiteljske ekipe od ranog jutra u potrazi su za njima. Strahuje se da će bilanca biti još tragičnija, odnosno da će broj poginulih biti i veći. Tijekom operacije spašavanja izvučena je i žena u osmom mjesecu trudnoće čiju bebu nisu uspjeli spasiti, a za njezin život se liječnici bore jer je zadobila brojne ozlijede. Jedno dijete uspješno je izvučeno iz ruševina te je u kritičnom stanju prevezeno helikopterom u bolnicu. Prema informacijama "Avaza", poginuo je i mladić koji je zajedno s ocem iz poplava spasio 10 ljudi. Povukla ga je bujica.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Pokretanje videa... 00:55 [TOP 3 VIJESTI DANA] Stravične poplave u BiH: Vodeni val i odroni zatrpali kuće i ceste | Video: 24sata/Video

Najgora situacija bila je u prigradskim naseljima Jablanice, i to u Donjoj Jablanici, na području mjesta Zlate i Doljani, a poplave su poharale i Kiseljak, Konjic i okolna mjesta, Fojnicu, Kreševo, Busovaču i brojna druga mjesta i sela. Jablanica je gotovo u potpunosti odsječena od ostatka zemlje.

Iz tamošnjeg MUP-a su objavili da su pozivi upomoć počeli stizati oko jedan sat iza ponoći. Mještanin Buturović Polja kod Konjica je prijavio da mu je vodena bujica poplavila kuću, nakon čega je krenula salva poziva iz istog mjesta, ne samo o poplavljenim kućama već i da je bujica odnijela i vozila u Jablaničko jezero. Potom stiže i poziv da je voda odnijela most u mjestu Obri, a potom i informacija o golemom odronu na području Komadinovo vrelo. Kako je odmicala noć stizalo je sve više poziva, o srušenoj kući u Donjoj Jablanici, nestaloj ženi, potom o srušenoj kući u mjestu Zlate i o još dvjema nestalim osobama...

- Dosta je zatrpanih kuća u prigradskim naseljima dok u središtu Jablanice situacija nije bila strašna, poplavljeni podrumi i slično. Sve je odsječeno prema Mostaru i Prozoru, kao i put prema Blidinju. Stotine građana je po terenu, ali svi su mogli samo nemoćno gledati dok mehanizacija ne odradi svoje – kaže nam mještanin Jablanice o situaciji na terenu.

Sabina Palić, direktorica JU Srednje škole Jablanica kaže nam kako se nastava ne održava te da su školu ustupili za sve one koji su u potrebi u ovim trenucima.

- Jablanica kao grad nije teško pogođen, ulice su bile ponegdje poplavljene, a najviše su stradala prigradska naselja. U školi trenutačno nema nastave, tu su sada smješteni svi oni kojima treba pomoć jer je Dom zdravlja pun. Ne znam koliko je trenutačno ljudi u školi, mnogi dođu pa kad se snađu za smještaj odu dalje. Imamo dovoljno kapaciteta za sve, imamo malu kuhinju pa im možemo ponuditi nešto toplo, prostori su grijani, a tu je i stručni i medicinski tim. Do daljnjega ostajemo na raspolaganju, a kad ćemo početi s nastavom u ovom trenutku ne znam odgovoriti – kaže nam ravnateljica Palić dodajući kako su njihovi učenici, kao i osoblje, svi dobro.

Ozlijeđeni su se prebacivali u bolnice u Konjicu, Jablanici i Mostaru. U mostarskoj bolnici bilo je nemoguće doći do informacija. Situacija je cijeli dan bila vrlo teška i svi liječnici su bili raspoređeni za hitni prijem ozlijeđenih.

U pomoć lokalnim spašavateljima pristigle su brojne kolege iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, samo njih 70 na teren je krenulo iz Mostara. Vlasti u Hercegovačko-neretvanskoj županiji proglasile su stanje prirodne nesreće što je omogućilo aktiviranje svih spasilačkih službi, a BiH je zatražila i pomoć Europske unije.

Hakija Špago iz Konjica kaže nam kako kod njih situacija nije dosegla kritičnu razinu iako je u okolnim mjestima situacija tijekom noći bila jako loša.

- Val je prošao kroz Konjic, na cestama je bilo puno nanosa i mulja, no to je brzo očišćeno. Zato je u Jablanici katastrofa, odsječeni su svi putevi prema Mostaru, i željeznički i cestovni, a dio prometnice na predjelu Komadinovo vrelo se potpuno urušila i to se ne može sada ni sanirati. Nas u Konjicu zasad nije strah, jedino o čemu sa zebnjom mislimo je brana napravljena na izvoru Neretve na teritoriju Republike Srpske protiv koje smo prosvjedovali i pisali peticije i za koju se govori da nije napravljena po pravilima struke te da već ima oštećenja. Ako ta brana popusti, 40.000 ljudi koji živi nizvodno toka Neretve je ugroženo i u ozbiljnoj opasnosti - kaže nam Špago.