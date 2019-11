'Valjali smo se po blatu i travi. Pokušao je bježati, nisam dao'

Scene kao iz filma. U noći 30. listopada trajala je borba između maskiranog razbojnika (37) i policajca PU Brodsko posavske Zlatka Cindrića (43).

Kolege su mu javile da je u tijeku provala u trgovinu, koja se nalazi preko puta njegove kuće. Istrčao je u trenirci i iza trgovine zatekao maskiranog muškarca, koji je u rukama imao neke stvari koje je uzeo iz trgovine. Iako je tražio da stane i predstavio se kao policajac, muškarac se nije obazirao i počeo je bježati, pa je Cindrić potrčao za njim.

- Sustigao sam ga i uhvatio, ali on se okrenuo i udario me. Govorio mi je razne pogrdne riječi, pa i psovke. Uspio sam ga oboriti na tlo. Valjali smo se po blatu i mokroj travi. Opet mi se nekako izmigoljio i pokušao je bježati, ali ni ja nisam odustajao. S ceste je sve gledala moja supruga, ušla je u kafić i rekla je gostima što se događa. Dvojica suseljana su dotrčala su i pomogla mi da zadržimo maskiranog razbojnika do dolaska kolega policajaca - kazao je Cindrić koji je kolegama predao provalnika. Oni su ga uhitili i odveli.

- Provalnik je bio dosta viši od mene, nisam znao ima li oružje. Tek kasnije mi je došlo pred oči sve što se moglo dogoditi, ali dužnost mi je zaštiti ljude i imovinu - kazao je Cindrić.