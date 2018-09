Valovi su bili visoki tri metra, srušene su zgrade, ima mrtvih

Nekoliko ljudi poginulo je u petak u snažnom potresu i tsunamiju koji je potom uslijedio na indonezijskom otoku Sulawesiju, objavili su dužnosnici.

Valovi do tri metra pogodili su obalni grad Palu nakon potresa jakosti 7.7 stupnjeva, rekao je glasnogovornik Nacionalne agencije za katastrofe.

Dodao je da stižu izvješća kako je srušeno puno zgrada. "Prvi izvještaji govore o nekoliko mrtvih", dodao je.

Meteorološka i geofizička agencija najprije je izdala, a potom u roku od sat vremena povukla upozorenje za tsunami koji je ipak došao.

Earthquake just off Sulawesi island, Indonesia. Triggering a powerful tsunami. Video captured by a local.