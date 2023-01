Vandali razbili kip blaženog Alojzija Stepinca, gradonačelnik Trilja ogorčen: 'Ovo je žalosno'

Policiji zasad nepoznati počinitelji u noći na subotu razbili su kip blaženog Alojzija Stepinca koji je postavljen ispred župne crkve Presvetog Srca Isusova u Košutama kod Trilja. Vandalski čin je u subotu 28. siječnja u jutarnjim satima, uočio župnik koji je o svemu odmah izvijestio i gradonačelnika Trilja, Ivana Bugarina.

- Nazvao me već oko 8.15 sati, odmah sam došao do njega. Zajedno smo izvijestili policiju. Na znamo tko je to napravio, bio je petak, puno mladeži je u noćnom izlasku. Tužno je i žalosno čemu smo svjedoci, a posebno je žalosno jer se uskoro obilježavaju Stepinčevi dani. Svi znamo što blaženi Stepinac znači ovom narodu. Ovaj vandalski čin bacio je ružnu sjenu na dane koji su pred nama – kazao nam je gradonačelnik Bugarin dodajući kako polomljenom kipu nema spasa.

- Riječ je o kipu izrađenom od tvrde plastike s metalnim premazom. Ne može se ništa učiniti da ga se restaurira. Zato ćemo mi pomoći župi da se napravi novi – kazao je Bugarin odbacujući insinuacije nekih mještana da su za sve krivi azilanti smješteni u Tranzitnom prihvatnom centru za strance. Kaže kako nemaju nikakvih problema s ljudima koji traže azil.

U PU splitsko-dalmatinskoj nam kažu kako su policajci bili na terenu te da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

