Damir Vanđelić podnio je ostavku na mjesto čelnog čovjeka Fonda za obnovu Zagreba nakon što ga je vodio oko godinu dana. O njegovim motivima se naveliko spekulira, kao i tome hoće li se politički angažirati. Vanđelić je za 24sata dao ekskluzivni intervju.

Vanđelić za 24sata govori o svim problemima koje se susreo o obnovi, kako je ubrzati, kako vidi svoj angažman u javnom djelovanju, ali i o korupciji i kaznenim prijavama koje su podnijeli. Odgovorio je i na pitanje hoće li, kako se nagađa, kompromitirati premijera Andreja Plenkovića.

Planirate li nakon odlaska iz Fonda iskoristiti dokumente i saznanja koja imate kao predsjednik Nadzornog odbora Ine kako bi kompromitirali premijera Plenkovića i preuzeli HDZ i postali premijer, kako je objavio Nacional?

Naravno da ne. To su politička podmetanja i igre u kojima nikada nisam sudjelovalo niti namjeravam sudjelovati. U današnje vrijeme kada imamo nikad viđene probleme, preko 60 umrlih od korone dnevno, više od 20.000 zgrada oštećenih u potresu, mislim da nam dodatni sukobi i razvodnjavanje fokusa nije potrebno. BDP Hrvatske je duplo manji po stanovniku od BDP-a Slovenije. U usporedbi sa Srbijom, u 2000. je naš BDP bio tri puta veći od njihova, a sada smo na tek šest posto razlike. Deficit države je skoro pet posto i trošimo više nego uspijevamo uprihoditi. Sve su to važnija pitanja od političkih fotelja.

Ja kao predsjednik Nadzornog odbora Ine imam obvezu štiti štititi interese kompanije i paziti da je njezino poslovanje u skladu sa zakonom. I to radim sve ove godine. Dosad sam uvijek sve što sam mislio o Ini rekao pod imenom i prezimenom, a ne anonimno.

Nisam član HDZ-a niti neke druge stranke. U zadnjih mjeseci sam čuo teze da ću biti vođa nekih drugih stranaka, pa i da ću biti prijedlog za premijera Možemo, Mosta, Domovinskog pokreta, još me samo nisu smjestili u SDP. Na tiskovnoj konferenciji kada sam i objavio ostavku, sam rekao što kanim u budućnosti. Prvo se želim odmoriti, bavit ću se svojim privatnim poslom,ali i ukazivati na probleme u javnim politikama Hrvatske. Njihovo rješavanje je od nadstranačkog interesa.

Čitav intervju Damira Vanđelića pročitajte u srijedu u tiskanom izdanju 24sata ili istog dana u našem PLUS+ sadržaju. Za sve koji žele pristupiti našem PLUS+ sadržaju, mogu to učiniti jednostavno OVDJE.