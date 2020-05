Vapaj žene upucanog u Vulariji: 'Ja bez njega dalje ne mogu!'

Samo da preživi jer ne znam kako ćemo kćeri i ja bez njega. Počeli smo graditi kuću i bio je vrlo vrijedan. Neke glasine da bi moj muž nešto znao o krađi kosilice zbog koje je navodno došlo do svađe i njegova teškog ranjavanja su bez osnove jer imamo još račun od kosilice, koju je kupio nema ni godina dana, kazala nam je kroz plač Ana, supruga keramičara Martina (28) P. iz Vularija, naselja uz Dravu, u općini Orehovica.

POGLEDAJTE VIDEO Tuga u Orehovici

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Supruga i majka teško ranjenog muškarca, koji je počeo graditi kuću u Vulariji i koji ima keramičarski obrt, kazale su nam da je često znao voditi svoje kćeri (2 i 3 godine) na taj dio jer je bogat životinjskim i biljnim svijetom. Nasreću, u subotu je otišao sam. Jer tko zna što bi bilo kad je svađa izmaknula kontroli i kad je došlo do potezanja pištolja s jedne i druge strane.

Prema mozaiku koji je kreiran na temelju kazivanja susjeda iz tog malog međimurskog mjesta, do pucnjave je došlo navodno zbog kosilice i solarnog akumulatora. Policija još vodi istragu i ne izlazi u javnost s nekim detaljima.

Navodno je Martin otišao u šetnju do Drave, kamo, kako su nam rekli članovi obitelji, odlazi od djetinjstva jer tamo ima mnogo dabrova, koji su se zadnjih godina razmnožili.

Na tome mjestu uz Staru Dravu nalazi se nekoliko vikendica, među kojima jednu ima i 63-godišnjak iz Turčina. Navodno su se on i nesretni Martin počeli prepirati oko nedavne provale u vikendicu 63-godišnjeg muškarca iz Turčina. On je Martina optužio da ima nekih saznanja o tome tko je to mogao učiniti.

Ubrzo je počela svađa između njih dvojice, u koju se umiješao i 61-godišnji muškarac, koji je bio kod vlasnika vikendice, i tad je došlo do pucnjave. Neslužbeno doznajemo da je 61-godišnji muškarac ispalio nekoliko hitaca iz malokalibarskog pištolja i teško ranio žitelja Vularija, koji živi nekoliko stotina metara od mjesta pucnjave.

Osumnjičeni za ubojstvo, 61-godišnji muškarac, koji je legalno posjedovao pištolj, uhićen je zbog kaznenog djela pokušaja ubojstva i nalazi se u međimurskoj policiji na kriminalističkim istraživanjima. Kad policija dovrši svoj dio posla, odlazi u odvjetništvo na prvo ispitivanje.

Ako odvjetništvo procijeni da ima elemenata za zadržavanje u istražnom zatvoru, s tim će prijedlogom ići i pred suca istrage varaždinskog Županijskog suda.

Policija rasvjetljava sve okolnosti, a među njima je nejasno koliko je hitaca ispalio Martin u smjeru starijeg muškarca (63), koji je također teško ranjen, ali je, za razliku od Martina iz Vularija, izvan životne opasnosti.

Obojica se nalaze u Županijskoj bolnici u Čakovcu. Martin je u teškom stanju i priključen je na aparate koji ga održavaju na životu.

Na mjestu pucnjave zatekli smo pripadnike interventne policije iz Međimurja, koji su čuvali automobile kao nijeme svjedoke revolveraškog obračuna u pitomom dravskom krajoliku.

Treći sudionik je pukovnik HV-a

Treći sudionik ovog incidenta, 63-godišnjak iz Turčina, koji je pogođen u ruku, je, kako doznaje Večernji list, odlikovani pukovnik HV-a Ratimir Benčić, dobitnik nagrade "Ponos Hrvatske" 2008. godine, kad je kao liječnik spašavao živote ranjenima u bombaškom napadu na indijsko veleposlanstvo u Afganistanu, gdje je bio sudionik misije ISAF-a u sklopu hrvatskog kontingenta.

- Nisam se još čuo s bratom. On je staložen čovjek na kojeg je, koliko znam, netko pucao - kazao je Tihomir Benčić, brat ozlijeđenog Ratimira Benčića.