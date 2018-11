Varaždin osigurao stanove za liječnike: Financiraju im najam

U Općoj bolnici Varaždin potpisali su sporazum kojim će za četiri varaždinska liječnika biti osigurani stanovi u Hrašćici.

Četiri trosobna stana Grad je uredio novcem iz proračuna. Prema sporazumi po jednu trećinu najamnine financirat će se iz Grada i Županije. Liječnicima će biti ponuđena i mogućnost otkupa tih stanova te otplata povoljnim kreditima.

- To smo trebali učiniti već davno prije u cilju zadržavanja liječnika u Varaždinu. Tako se to radi i u razvijenim europskim zemljama. Ova naša mjera kojom smo privukli liječnike u Varaždin i dvoje zadržali pokazuje se kao dobar korak u cilju da liječnici svoje profesionalne ambicije vežu uz varaždinsku bolnicu. Zato smo odlučili ponuditi varaždinskoj bolnici još četiri stana u Hrašćici, a pri uređenju tih stanova očekujem i značajniju pomoć Varaždinske županije. Iako gradu to nije obaveza, uz rješavanje stambenih pitanja liječnika poduzimat će se i druge mjere. Već smo najavili uređenje dječjeg vrtića u sklopu bolnice za potrebe zaposlenika, i dalje ćemo nastaviti pomagati u nabavi medicinske opreme. Naglašavamo da je važno ulagati i u ljudske resurse pa ćemo nastaviti pomagati educiranje liječnika varaždinske bolnice - zaključio je gradonačelnik napomenuvši da će grad urediti prostor za smještaj nove opreme za magnetsku rezonanciju te educiranje liječnika koji će raditi na toj opremi.

Sporazum su potpisali dr. Nenad Kudelić, ravnatelj Opće bolnice Varaždin, dr.sc. Ivan Čehok, gradonačelnik Grada Varaždina, Robert Vugrin, zamjenik varaždinskog župana te Zoran Svetec, ravnatelj Javne ustanove Gradski stanovi.

Tema: Hrvatska