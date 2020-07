Varaždin: Vozio pijan bez položenog vozačkog ispita

<p>U srijedu oko 23,30 sati varaždinski su policajci u Vrbanovcu zaustavili osobni automobil kojim je upravljao još jedan iz klase „pijani, nerazumni i opasni“. Muškarac star 39 godina je imao 2,10 promila, vozio je bez položenog ispita i to mu nije prvi prekršaj.</p><p>Nakon što su mu policajci rekli da će ga uhititi, on je krenuo s psovkama, vrijeđanjem i omalovažavanjem te je sve začinio prijetnjom smrću. Policajci su pijanog nasilnika vezali i doveli u postaju, gdje je nakon otrežnjenja i kriminalističkog istraživanja zbog prijetnje smrću predan pritvorskom nadzorniku Pu varaždinske, te ga očekuje susret s Općinskim državnim odvjetnikom zbog kaznenog djela Prijetnje.</p><p>Uz kaznu policija će poslati i prekršajnu prijavu s prijedlogom za novčanu kaznu od 40 000 kuna i kaznu zatvora do 60 dana. Predloženo je i izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 24 mjeseca, po položenom ispitu.</p><p>Ukoliko sud prihvati argumente policije i njezin prijedlog prijeti mu po pravomoćnosti odluke o prekršajima i određivanje 12 negativnih prekršajnih bodova. Što bi automatski značilo da nakon položenog ispita mu se dozvola poništava te mora još jednom polagati ispit. Ukoliko bude uporan i sve to položio od dana izdavanja dozvole dvije godine neće smjeti voziti. </p>