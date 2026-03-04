Obavijesti

News

Komentari 10
MONSTRUM NA SUDU PLUS+

Varaždinski sud 'pod opsadom' zbog Srđana Mlađana: Čitat će i zapise iz njegove bilježnice

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 5 min
Varaždinski sud 'pod opsadom' zbog Srđana Mlađana: Čitat će i zapise iz njegove bilježnice
Varaždin: Počelo suđenje Srđanu Mlađanu zbog poticanja na otmice i ubojstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Trostrukog ubojicu Srđana Mlađana terete za poticanje na otmice i ubojstva četvero ljudi • Optužbe je odbacio 's gnušanjem', a optužnicu nazvao nerazumljivom

Admiral

S lisicama oko gležnjeva i na rukama i okružen s nekoliko teško naoružanih, posebno obučenih, pripadnika interventne jedinice pravosudne policije, Srđan Mlađan (45) jučer je ušao u sudnicu Županijskog suda u Varaždinu. S njim su u sudnici bila čak petorica pravosudnih "specijalaca" naoružanih dugim oružjem, a dok su ga dovodili iz Kaznionice u Lepoglavi, gdje izdržava kaznu za niz teških kaznenih djela za koja je pravomoćno osuđen, prostor oko suda snimao se i dronom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Pogođen je britanski brod u Hormuškom tjesnacu. Turska: NATO je oborio iransku raketu!
IZ MINUTE U MINUTU

Pogođen je britanski brod u Hormuškom tjesnacu. Turska: NATO je oborio iransku raketu!

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...
BIJEG IZ RATNE ZONE

Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...

• Grlić-Radman: Hrvatska šalje avion u Dubai • Veleposlanica u Izraelu: Spasili smo hrvatske hodočasnike
Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana
TRAŽI I SVE SNIMKE

Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana

Mlađan je zatražio i da se kao svjedok pozove novinar Andrija Jarak, koji je s Bijelićem radio intervju u emisji Dosje Jarak, kao i da se pribavi sav snimljeni materijal u kojem se Bijelić pojavljuje, bez obzira na to je li objavljen ili nije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026