Trostrukog ubojicu Srđana Mlađana terete za poticanje na otmice i ubojstva četvero ljudi • Optužbe je odbacio 's gnušanjem', a optužnicu nazvao nerazumljivom
MONSTRUM NA SUDU PLUS+
Varaždinski sud 'pod opsadom' zbog Srđana Mlađana: Čitat će i zapise iz njegove bilježnice
Čitanje članka: 5 min
S lisicama oko gležnjeva i na rukama i okružen s nekoliko teško naoružanih, posebno obučenih, pripadnika interventne jedinice pravosudne policije, Srđan Mlađan (45) jučer je ušao u sudnicu Županijskog suda u Varaždinu. S njim su u sudnici bila čak petorica pravosudnih "specijalaca" naoružanih dugim oružjem, a dok su ga dovodili iz Kaznionice u Lepoglavi, gdje izdržava kaznu za niz teških kaznenih djela za koja je pravomoćno osuđen, prostor oko suda snimao se i dronom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku