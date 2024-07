Vatrena linija došla im do kuća: 'Zapela sam tu, u kesicu stavila lijekove i robu i čekala sudbinu'

Nemam ja di. Ova kuća je sve što imam. Bilo je strašno, užasno. Ove dvije cure što tu žive dok rade na sezoni su skupile stvari otišle, ali su se kasnije vratile. Govorile su mi: 'Teta Viktorija, molim vas ajte s nama'. A di ću ja dico? Ostat ću ovdi pa šta Bog da. Sin nije mogao do mene jer je doli zapeo u prometu, nije se mogao probiti. A ja sam u jednu kesicu stavila svoje lijekove i par krpica za presvući se, sjela na stolicu tu, na vrhu ovih stepenica, gledala taj plamen ispred sebe i čekala sudbinu – priča nam 88-godišnja Viktorija Lalić rukom pokazujući šumu iznad svoje kuće u Tučepima.

Vatrena linija došla je na par stotina metara od njezine kuće. Stotine vatrogasaca je prošlo gore. Požar koji je buknuo kod Gornjih Tučepa u utorak navečer cijelu noć gasilo je oko 250 vatrogasaca iz cijele Dalmacije. Gašenje im je otežavala bura koja je tijekom noći počela popuštati, a jutro poslije vjetar se smirio što je gasiteljima olakšalo posao. U pomoć su im stigla i dva kanadera, pa je već prije podneva buktinja stavljena pod kontrolu. Na brojnim punktovima iznad Tučepa, od Čovića do Šimića, Srida Sela, Gornjih Tučepa, Podstupa dežurali su vatrogasci i sanirali požarište i izbijanja vatre. A da je tijekom noći bilo lako, nije.

Grgo Mijačika iz Podstupa priča nam kako su se vatrogasci cijelu noć probijali po šumi i makiji oko kuća i gasilo vatru, a kad su obranili kuće, polijegali su po cesti od umora.

- Ova kuća je moja djedovina. Preko ljeta su tu sin i nevista i njihov dvoje djece. Sinoć je djecu čuvala moja kćer, a oni nisu bili kod kuće. Kad sam čuo da je požar, odmah sam došao. Isti tren. I sin je došao, odveli smo djecu dolje na sigurno. Pripremili smo pumpu da gasimo vodom iz ovog malog bazena što smo ga stavili ispod kuće, ali nije bilo potrebe. Bilo je gadno. Kiša pepela je padala po nama – priča nam Grgo. Vodi nas iza kuće i pokazuje stabla koja su popilali da plamen ne zahvati kuću. A plamen je došao doslovno na dva metra, zid je već pocrnio.

- Automobil od sina mi je bio parkiran malo iznad kuće, u šumi. Izgorio je. Nema vode jer je izgorjela 'okiten' cijev, i to više od 50 metara. To je cijev koja dovodi vodu u naselje, s izvora na Biokovu. Mi smo to radili u vrijeme korone, nas 20 punih sedam dana. Zahtjevan je to teren, a sad ćemo morati sve ponovno – priča nam Grgo kojemu je izgorjelo 80 maslina na ravnici iznad kuće.

- Ovo mjesto je meni lijek za dušu i tijelo, ne znam što bih da sam izgubio ovu kuću – zaključuje Grgo.