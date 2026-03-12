Obavijesti

News

Komentari 6
PODMETNULI POŽAR

VATRENI KAOS Policija: Noćni klub u Virovitici je zapaljen!

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
VATRENI KAOS Policija: Noćni klub u Virovitici je zapaljen!
1
Foto: Čitatelj 24sata

U trenutku izbijanja požara u objektu nije bilo osoba, a visina materijalne štete bit će utvrđena naknadno

U noćnom klubu Mr. Jack u Virovitici u srijedu je oko jedan ujutro izbio požar za koji se sumnja da je podmetnut, javila je virovitičko-podravska policija. 

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Požar u Virovitici 00:33
Požar u Virovitici | Video: čitatelj/24sata

- Strašni prizori, izgleda da nema spasa ovom klubu. Šteta je jako velika, a nije prošlo ni par mjeseci otkad je prvi put gorio. Sve je uništeno, i izvana i unutra - rekao nam je čitatelj koji se zatekao na mjestu požara.

Provedenim očevidom policija je utvrdila kako je nepoznati počinitelj razbio staklo na terasi ugostiteljskog objekta, nakon čega je kroz nastali otvor ubacio zasad nepoznatu zapaljivu tvar i zapalio je otvorenim plamenom. Uslijed toga zapalila se terasa, a požar se potom proširio i na unutrašnjost objekta. Nakon toga počinitelj se udaljio u nepoznatom smjeru.

Foto: Čitatelj 24sata

U trenutku izbijanja požara u objektu nije bilo osoba, a visina materijalne štete bit će utvrđena naknadno.

O događaju je obaviješteno Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici, dok policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti događaja i pronašli počinitelja.

Inače, u istom ugostiteljskom objektu požar je zabilježen i 3. listopada 2025. godine. Policija je tada provela kriminalističko istraživanje te su protiv tri osobe podnesene kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Iran planira napad na SAD?! Izrael raketira Bejrut, prijete vlastima: 'Utišajte Hezbolah!'
IZ MINUTE U MINUTU

Iran planira napad na SAD?! Izrael raketira Bejrut, prijete vlastima: 'Utišajte Hezbolah!'

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da pokreće „najintenzivniju i najtežu operaciju“ od početka sukoba
Odgađa se rušenje Vjesnika!
NOVI PROBLEMI

Odgađa se rušenje Vjesnika!

Tvrtka EURCO počela je s pripremama za uklanjanje zgrade, ali naišli su na problem zvan azbest. Rok za završetak radova je 19. svibnja
Izgubljena arbitraža: Mađarima plaćamo 28.000 dolara kamata dnevno. I tako već četiri godine.
SPOR KOJI PRŽI NAŠ NOVAC

Izgubljena arbitraža: Mađarima plaćamo 28.000 dolara kamata dnevno. I tako već četiri godine.

MOL-u treba isplatiti 272 milijuna dolara zbog izgubljene arbitraže • DORH i pravni stručnjaci savjetovali plaćanje, nisu ih poslušali • Vlada može uštedjeti na tečaju • MOL u dva nova spora traži još 54,5 mil.€

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026