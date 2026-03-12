VATRENI KAOS Policija: Noćni klub u Virovitici je zapaljen!

U noćnom klubu Mr. Jack u Virovitici u srijedu je oko jedan ujutro izbio požar za koji se sumnja da je podmetnut, javila je virovitičko-podravska policija.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:33 Požar u Virovitici | Video: čitatelj/24sata

- Strašni prizori, izgleda da nema spasa ovom klubu. Šteta je jako velika, a nije prošlo ni par mjeseci otkad je prvi put gorio. Sve je uništeno, i izvana i unutra - rekao nam je čitatelj koji se zatekao na mjestu požara.

Provedenim očevidom policija je utvrdila kako je nepoznati počinitelj razbio staklo na terasi ugostiteljskog objekta, nakon čega je kroz nastali otvor ubacio zasad nepoznatu zapaljivu tvar i zapalio je otvorenim plamenom. Uslijed toga zapalila se terasa, a požar se potom proširio i na unutrašnjost objekta. Nakon toga počinitelj se udaljio u nepoznatom smjeru.

Foto: Čitatelj 24sata

U trenutku izbijanja požara u objektu nije bilo osoba, a visina materijalne štete bit će utvrđena naknadno.

O događaju je obaviješteno Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici, dok policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti događaja i pronašli počinitelja.

Inače, u istom ugostiteljskom objektu požar je zabilježen i 3. listopada 2025. godine. Policija je tada provela kriminalističko istraživanje te su protiv tri osobe podnesene kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu.