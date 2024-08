Vatrogasac poklonio dječaku s leukemijom plaćeno ljetovanje: 'Damire, za tebe. Drži se, stari'

Vatrogasac velikog srca koji je, iako je bio na godišnjem, gasio požar u Tučepima, odlučio je prepustiti plaćeno ljetovanje dečku iz Vukovara koji je nakon što je ostao bez majke po drugi put obolio od leukemije.

- Ja sam tu još uvijek na ljetovanju. Evo me! Na ljetovanju, već pet godina svaki put ide uniforma sa mnom. Moja žena je luda radi toga. I tri ili dva tjedna miruje sve i tako sam rekao i ove godine: Dečki, kad ja odem za Zagreb, bit će sve mirno. Međutim, evo, nastala je ova kataklizma. Ali, ima, ima tu Boga, riješit ćemo mi to - rekao je Josip Fabijanić, vatrogasac JVP Grada Zagreba prije nekoliko dana kada je gasio buktinju u Tučepima.

'U glavi mi je jedan dečko iz Vukovara...'

Nakon što je u redakciju RTL-a stigla molba jednog čovjeka da Josipu i njegovoj obitelji želi platiti ljetovanje, negdje izvan Hrvatske kako opet ne bi radio na odmoru, Fabijaniću se u glavi vrtio dečko iz Vukovara.

- Gospodinu hvala i hvala u ime moje obitelji. Ako postoji takva volja kod gospodina da nagradi neki posebni trenutak, neku posebnu osobu… Hvala mu. Meni se u glavi vrti jedan dečko iz Vukovara. Damir, ako se ne varam. Šesnaest godina ima, kao moje dijete - rekao je.

- Ja ću, Damire, tebi to prepustit jer tebi su ta sredstva puno bitnija i puno bitnije ti je da u životu kreneš u jednom ljepšem svjetlu, da za tebe bude neki ljepši trenutak od one patnje koju si prolazio. Damire, za tebe. Ok? Može? Drži se, stari - dodao je uz suze. "Nekad i muškarci plaču", priznao je, iako je prvo tvrdio da je riječ o znoju.

Traži darivatelja krvotvornih matičnih stanica

Damir Pejić (16) iz Vukovara umjesto s društvom, ljeto provodi na zagrebačkom Rebru gdje po drugi put vodi bitku za život. Jedino čemu se trenutno nada je pomoć dobrih ljudi, jer Damiru se traži podudarni darivatelj krvotvornih matičnih stanica. Nema braće i sestara koji su inače mogući srodni darivatelji, prije samo dva mjeseca je izgubio majku, živi s bakom. Od oca nije dobio ni prezime.

- Kad su mi rekli da se leukemija vratila, bio sam u šoku. Ovaj je put počelo s glavoboljama, baka me jedne noći pronašla kako povraćam, bio sam jako slab. Odvezen sam u bolnicu u Vukovar, potom u KBC Osijek, a iz Osijeka u Zagreb - govori nam Damir.

Prvu je bitku s leukemijom dobio 2020. godine.

- Prvi put sam obolio 2019., kad sam jedan duži period konstantno imao visoku temperaturu. Doktori su sve to povezivali s prehladom i govorili da je gripa u pitanju, sve dok nisu počeli jaki bolovi u nogama, više nisam mogao hodati ni do pet minuta udaljene škole. Majka je morala ići sa mnom kako bi mi nosila torbu jer se s 11 godina nisam mogao osloniti na vlastite noge prisjeća se Damir.

Zagreb: Damir Pejić bori se s leukemijom po drugi put | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

U nacionalnom registru za Damira nije pronađen podudarni odgovarajući donor. Svatko zdrav, i ne stariji od 40 godina može se prijaviti u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica i vidjeti može li biti darivatelj za Damira, ili za desetke druge djece i mladih, kao i oboljelih odraslih osoba. Damir apelira na sve ljude velikog srca da se prijave u registar i tako pomognu njemu, ili nekome drugome. Leukemija je rak krvi, koji je moguće izliječiti samo novim, zdravim matičnim stanicama darivatelja. Iz njih će kod oboljele osobe nastati nova, zdrava krv, bez malignih stanica.

Kako se prijaviti Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja?

Sam postupak pristupanju Registru dobrovoljnih darivatelja je vrlo jednostavan. Sve što osoba treba učiniti jest pristupiti jednoj od akcija Zaklade Ana Rukavina ili otići u jedan od Transfuzijskih centara u 8 hrvatskih gradova.

Prilikom upisa potrebno je dati svoje osobne podatke i ispuniti upitnik s medicinskim kriterijima, nakon čega se vadi jedna epruveta krvi namijenjena HLA tipizaciji. Točni osobni i kontakt podaci važni su kako bi lakše mogli doći do osobe koja je identificirana kao potencijalni darivatelj za pojedinog bolesnika.

Sve informacije možete pronaći na stranici Zaklade Ana Rukavina ili u najbližem KBC-u.