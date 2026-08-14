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UŽAS U OMIŠU

Vatrogasac za 24sata: 'Ovo još nismo imali. Gadno je jako...'

Piše Luka Safundžić,
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Vatrogasac za 24sata: 'Ovo još nismo imali. Gadno je jako...'
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Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Vatra je ugrozila brojne kuće i objekte, dio stanovnika i turista je evakuiran...

Izgorjelo je sve, mislim da još nismo imali ovakav požar u Hrvatskoj i da ga nećemo ni imati, rekao nam je Ante Tomasović, predsjednik Vatrogasne zajednice grada Omiš. 

Duće: Pogled pred jutro na Omiš. Duće: Pogled pred jutro na Omiš. Omiš: Turisti i stanovnici Omiša promatraju prate situaciju.
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Naime, veliki požar tijekom noći je buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se u noći prema Omišu i zahvatio područja iznad samog grada te došao nadomak središta grada.

Pokretanje videa...

Požar u Omišu VIDEO
Požar u Omišu | Video: Pixsell//

- Cijelu noć smo radili, još smo na terenu. Nitko od mojih vatrogasaca nije teže stradao. Gadno je jako - rekao nam je Tomasović. 

Podsjetimo, tijekom noći je glavni vatrogasni zapovjednik zapovjedio pokretanje izvanredne dislokacije s kontinenta na područje Lokve Rogoznice. 

- U dislokaciju su uključene snage VZŽ Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske i VZG Zagreba - objavili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. 

Omis: Prihvatni centar u sportskoj dvorani Ribnik. Omiš: Katastrofalna noć na požarištu kod Omiša. Omiš: Katastrofalna noć na požarištu kod Omiša.
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Dodali su i da su prethodno upućene snage Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije.

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