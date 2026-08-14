Vatrogasac za 24sata: 'Ovo još nismo imali. Gadno je jako...'

Izgorjelo je sve, mislim da još nismo imali ovakav požar u Hrvatskoj i da ga nećemo ni imati, rekao nam je Ante Tomasović, predsjednik Vatrogasne zajednice grada Omiš.

Naime, veliki požar tijekom noći je buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se u noći prema Omišu i zahvatio područja iznad samog grada te došao nadomak središta grada.

Pokretanje videa... VIDEO Požar u Omišu | Video: Pixsell//

- Cijelu noć smo radili, još smo na terenu. Nitko od mojih vatrogasaca nije teže stradao. Gadno je jako - rekao nam je Tomasović.

Podsjetimo, tijekom noći je glavni vatrogasni zapovjednik zapovjedio pokretanje izvanredne dislokacije s kontinenta na područje Lokve Rogoznice.

- U dislokaciju su uključene snage VZŽ Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske i VZG Zagreba - objavili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice.

Dodali su i da su prethodno upućene snage Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije.