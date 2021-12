Nema terena koje se bojimo, više ih dijelimo na ona koji su teški po svojim osobinama, odnosno strmih i kamenitih nagiba - rekao je Joško Knez zapovjednik DVD-a Drniš koji je jučer proslavio 70 godina postojanja.

Povodom te jubilarne proslave u gradskom muzeju otvorena je izložbe fotografija 'Naprtnjača i fotoaparat' Darka Maretića, pripadnika interventne vatrogasne postrojbe iz Divulja. Njegove fotografije prikazuju opasnosti kojima se hrabri vatrogasci izlažu. Uz fotografije tu se mogu vidjeti artefakti i povijesni faksimili dokumentacije DVD-a.

- Vatru gasi, brata spasi - geslo je drniških vatrogasaca pod kojim izlaze na teren još od davne 1951. godine.

- Činjenica da društvo iz godine u godinu bilježi vidljive napretke čini me sretnim jer sam i ja u samome društvu već 20 godina , odnosno od svojih srednjoškolskih dana. Kada kroz sve to vrijeme gledam napredak te prijateljstva i poznanstva koja sam stekao poželio bih da broj članova društva još više raste jer nekako u svakom novome mladiću vidim i svoje prve korake i mnoge slične stvari iz nekih prijašnjih vremena moje mladosti. Svakako moramo biti sretni i ponosni zbog ovog svega jer DVD Drniš je najbrojnije društvo u našoj županiji po broju operativnih vatrogasaca i na tome moramo graditi našu budućnost – Joško Knez predsjednik DVD-a Drniš.

Taj dugi niz godina iza sebe nosi na stotine akcija u kojima su sudjelovali, anegdota, priča, sreće, a i tuge. Sve to spojeno u jedno predstavljeno je na svečanoj sjednici skupštine u monografiju "VATROGASCI DRNIŠ 1951-2021" autora Milovana Kevića i Maria Vukušića.

- Kada su u Domovinskom ratu požarom uništene prostorije DVD Drniš i sva pisana povijest vatrogastva koja je do tada prikupljena, izgubljena je. Dugo vremena je trebalo da se operativna sposobnost društva dovede do potrebne razine. Tek pred kraj dvijetisućitih sazrelo je razmišljanje da je potrebno potrebnu pažnju posvetiti i povijesti društva kao i vatrogastva na našem području. Više godina prikupljana je povijesna građa, novinski članci, slike, svjedočenja članova, dokumenti i sve skupa je dovelo da je povodom 60 godina djelovanja društva u 2013. godini tiskana Monografija koja je obradila to razdoblje - rekao je jedan od autora monografije Milovan Kević.

Osvrnuo se i na povijesni aspekt DVD-a Drniš.

- Svjesni smo bili činjenice da je veliki dio povijesnih razdoblja bio nedovoljno obrađen, da je 1886.godine po nekim zapisima osnovan Hrvatski vatrogasni zbor u Drnišu, da su boksitni rudnici U Drnišu i rudnici u Siveriću imali vatrogasce i da to nismo dovoljno dobro obradili u prvom izdanju. Tome smo posvetili pažnju u ovom izdanju i obradili koliko nam je prikupljena povijesna građe omogućila i to posebno razdoblje poslije II svjetskog rata. Razdoblje između dva svjetska rata nismo uspjeli značajnije obraditi. Razdoblje poslije II svjetskog rata obradili smo kvalitetnije i to sa nizom novinskih članaka koji se odnose na to razdoblje - rekao je Milovan te dodao kako je ključno posvetiti pažnju prirodnim nepogodama poput potresima i poplavama u kojima su također sudjelovali članovi DVD-a Drniš.

U novijoj povijesti i s obzirom na tehnologiju za dovršetak monografije izvori nisu bili problem.

- Novija povijest obrađena je sa velikim brojem fotografija članova, događaja, tehnike, druženja i slično. Izvješća o radu koje društvo svake godine usvaja daje odličan pregled što se i kako radilo kroz zadnjih dvadesetak godina. Na kraju smo napravili spiskove članova, uprave, tajnika, zapovjednika i predsjednika društva kroz povijest a sve kroz sjećanja starijih članova. Obrađena su i prikazana sva vozila JVP i DVD Drniš što pored velikog broja operativnih članova prikazuje stanje vatrogastva na području Grada Drniša - zaključio je Milovan.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drniš danas broji 54 operativna vatrogasca i vatrogaskinje i 20 pomažućih članova i jedna ekipa vatrogasne mladeži, odnosno ukupno oko 85 članova.

- Najbitnija vrlina za vatrogasca je da je dobar kolega, da je uvijek spreman nesebično pomoći svojoj zajednici. Nema terena koje se bojimo, više ih dijelimo na ona koji su teški po svojim osobinama, odnosno strmih i kamenitih nagiba, te posebno kamenitih uvala u kojima se požar otvorenog prostora jako brzo širi, isto tako kad gasimo požare otvorenog prostora uvijek gledamo u koju stranu, ako nešto pođe u zlu da se možemo sigurno izvući - rekao je Mario Vukušić zapovjednik DVD-a Drniš koji u nogama ima već mnogo vatrogasnih akcija s obzirom da je član još od 1999. godine.

Razgovarali smo i sa tajnikom DVD-a Marijom Copićem koji je sa svoje 22 godine postao tajnik društva.

- Kad pitate malo dijete, pogotovo dječaka što želi biti kada naraste, većinom svi nabroje ista zanimanja: liječnik, policajac, vatrogasac, pilot... Moja želja je bila da budem vatrogasac što sam na vlastito zadovoljstvo i postao, ostvarivši dječji san. Kada sam bio mali često sam prolazio ispred našeg vatrogasnog društva i divio se moćnim crvenim vozilima. Što sam više rastao tako sam sve više bio zainteresiran čime se i sami vatrogasci bave te bi naposljetku provodio ljetne praznike s našem članovima društva. Dolazio bi u DVD i upijao njihove priče i anegdote sa intervencija kao spužva te bi ih ispraćao u nove borbe u koje su spremno ulazili. Tada sam odlučio da želim biti kao oni kada narastem - rekao je Marijo i dodao kako je postao član DVD-a 2009. godine sa svojih nepunih 10 godina.

Nije Marijo stao samo na tome već se dodatno educirao za vatrogastvo, a sve je počelo sa vatrogasnom mladeži.

- U vatrogasnoj mladeži sam doživio osim natjecanja i vježbi, puno lijepih iskustava, poznanstava, prijateljstava i putovanja po lijepoj našoj , ali i izvan nje. Kada sam postao punoljetan završio sam tečaj za vatrogasca i odradio sam svoju prvu sezonu. Nedugo nakon toga odlučio sam se još više educirati o samom vatrogastvu te upisujem vatrogasnu školu u Splitu koju uspješno završavam, također polažem stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima u Zagrebu - rekao je Marijo.

Upitali smo Marija postoji li neki strah prilikom izlaska na teren i koja je pomisao u glavi tijekom izlaska na teren.

'Vatru gasi, brata spasi'

- Kod mene, a i mojih kolega nema straha na intervencijama, ali doza opreza je uvijek tu. Svaka intervencija se razlikuje od prethodne, ali misao u glavi je uvijek ista. A to je, kako spasiti druge ljude, životinje, prirodu i imovinu , a da se živi i zdravi vratimo svojim domovima. U ovom poslu nema mjesta sebičnosti te dajemo sebe da pružimo pomoć i zaštitimo druge. Jer, ima li što ljepše od plemenitog čina da se pomogne drugome. Vatru gasi, brata spasi - zaključio je Marijo prigodnim riječima ovaj razgovor.