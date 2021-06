Bio sam na Savskoj, kad su me zvali da gori zgrada. Pas Tole bio je u stanu na 8. katu, a gorio je deveti. Cvilio je. Ma baš me briga za neboder, vratio sam se po njega, ne bih ga dao nizašto, pričao nam je to Tin, dok je iza njegovih leđa gorjela njegova zgrada u zagrebačkom Trnskom.

Dok je razgovarao s nama, njegov pas Tole je mirno sjedio kraj njega i povremeno gledao prema vlasniku. Bio je prestrašen, a Tin je bio sretan što svojeg najboljeg prijatelja ima kraj sebe. Tinovi susjedi su također sjedili u parku, prestravljeni i u nevjerici gledali su kako im domovi nestaju u vatri.

Gorjeli su stanovi nebodera na adresi Trnsko 20. Glavni vatrogasni zapovjednik rekao je da takvi požari ne bi trebali narušiti statiku zgrade. Gorjelo je jučer na zadnjim katovima zgrade, od 9. pa naviše. Oko 12 sati požar su ugasili, ali sve je i dalje bilo puno dima.

Spasili su šest ljudi i nekoliko životinja. Nekoliko ih se nagutalo i nadisalo dima. Ostali su, srećom, dobro. Jedan vatrogasac je osjećao malaksalost te se odmorio i nastavio gašenje. Na terenu je bilo 11 vatrogasnih vozila i 31 vatrogasac, rekao je šef zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih.

Iza njegovih leđa, dok je davao izjave, vatrogasci su izvlačili preostale ljude iz goruće zgrade. Kako su brojni stanari u to vrijeme bili na poslu, puno je kućnih ljubimaca bilo zatvoreno u stanovima, ali vatrogasci su ih sve uspjeli na vrijeme spasiti. Bosi i u velikom strahu stanari su stajali u obližnjem parku. Telefoni nisu prestajali zvoniti, zvali su ih prijatelji, rodbina, bližnji kako bi provjerili stanje, nije im bilo svejedno.

- Netko od susjeda je trčao po stubištu i vikao da odmah izađemo jer gori na gornjim katovima i da nikako ne silazimo liftom. Prestravili smo se i taman smo tad čuli vatrogasne sirene. Vatrogasci su se vrlo brzo u boksu na njihovim autoljestvama podigli i počeli gasiti s vanjske strane. Nismo znali razmjer buktinje sve dok se nismo spustili dolje pred zgradu i gledali intervenciju gašenja. Načuli smo da su neki od susjeda ostali zarobljeni na katovima iznad jer se više od dima nisu uspijevali spustiti po stepenicama niti izaći - govorili su nam stanari Trnskog 20. Međusobno su govorili da se i na devetom katu čula neka mala eksplozija.

- Susjedi je fen eksplodirao. Istrčala je polugola na stubište i od šoka nije znala što bi. Kasnije su mi rekli da su prije eksplozije počele frcati neke iskre. Što je god bilo, bitno je da nitko nije stradao. Ovdje sam cijeli život, a imam više od 60, nikad nismo doživjeli nešto ovako. Te sirene, ta buka, trnci su me prolazili, nije nam bilo svejedno. Ne ponovilo se - rekao nam je Željko, jedan od stanara.

Kako smo neslužbeno saznali, gospođa čiji je stan prvi počeo gorjeti je smještaj pronašla kod rodbine i s njom je sve u redu, ali je u velikom šoku. Kraj Željka su na klupici sjedili jedan stariji gospodin i gospođa Marija, također stanari u tom ulazu. U vidnom šoku, samo u sobnim papučama, Marija je istrčala iz zgrade. Nosnice su joj bile crne od dima. Kaže da ne može razgovarati, treba joj zraka. Ubrzo je do nje došla i ekipa iz Hitne, koji su joj izmjerili tlak i ponudili kisik. Otišla je s njima do njihova vozila.

Gradski ured za upravljanje u hitnim situacijama i iz Centra 112 izvijestili su o detaljima požara. Požar je izbio na 9. katu te se proširio na 10. i 11. kat. Iz nebodera su, kažu, spašeni osam osoba, dva psa i jedna mačka. Četiri su osobe ozlijeđene, a vatrogasci su pružili pomoć i jednom psu koji se nagutao dima.

- Županijski centar 112 Zagreb je danas u 11.24 sati zaprimio dojavu o požaru na 9. katu zgrade u Trnskom. Požar se s 9. kata proširio na stanove na 10. i 11. katu, dok je 12. kat također pun dima. U gašenju požara sudjelovao je JVP Zagreb (koji je angažirao i DVD-e Hrašće, Šestine i Kustošija) s 31 vatrogascem i 11 vozila. Iz požara su spašeni osam osoba (od kojih su četiri zadobile lakše ozljede, jedna osoba je prevezena u KB Zagreb, dok se za jednu osobu procjenjuje treba li hospitalizaciju), dva psa i mačka. Požar je lokaliziran. U tijeku je odimljavanje i sanacija požarišta. Na zahtjev policije voditelj ŽC-a 112 Zagreb osigurao je pitku vodu putem Ravnateljstva civilne zaštite - priopćili su jučer iz Centra 112.

U priopćenju Gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama navode kako je stanarima oštećenih stanova ponuđen smještaj.

- Požar je ugašen unutarnjom navalom i pomoću visinskih vozila, a u gašenju su sudjelovali 11 vatrogasnih vozila i 31 vatrogasac. Tijekom intervencije spašeno je sedam osoba i više kućnih ljubimaca. Četiri osobe pružena je hitna medicinska pomoć, a stanarima oštećenih stanova ponuđen je smještaj. Na terenu se, osim djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i DVD-a Hrašće, nalaze i djelatnici PU zagrebačke, Elektre Zagreb, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba i Ureda za upravljanje u hitnim situacijama. Uzrok požara bit će poznat nakon policijskog očevida - navodi se u njihovu priopćenju.

Sine, Mladene, idi zaključaj gore stan, rekao je Dragec (90) prije nego što ga je odvezla Hitna na Rebro.

Dragec je zbog požara u zagrebačkom Trnskom ostao zarobljen u svom stanu. Ovaj 90-godišnjak je vrlo razumno reagirao. Izašao je na balkon, ali nije stigao uzeti odjeću pa je bio gol do pasa, no sa sobom je uspio uzeti mokru krpu kako se ne bi nagutao dima. Stajao je mirno na balkonu i čekao pomoć. Vatrogasi su ubrzo stigli do njega, stavili mu protupožarnu odjeću te ga izvukli.

Kod Drageca se strah nije mogao vidjeti, njega je više strah bilo što će ostaviti otključani stan. Kad je izašao, bio je sav čađav zbog dima, a pomalo je i kašljao. Ekipa Hitne pomoći ga je odmah smjestila na nosila i odnijela do kombija Hitne pomoći. Tamo su mu dali kisik te je kratko razgovarao sa sinom Mladenom, koji nam je kratko rekao da mu je otac dobro.

- Nije me strah za njega, on se snalazi u svakoj situaciji, puno je vitalniji od mene. Živi sam, ali svaki dan je na biciklu, puno se kreće. Sad mu je najveća briga namještaj, koji je zbog dima oštećen. To će ga sad mučiti - rekao je Dragecov sin Mladen.

I drugi susjedi su nam rekli da je Dragec legenda Trnskog. Vječni mladić, govore nam njegovi susjedi kroz smijeh.

- Evo, vidite onaj bicikl zavezan kod onoga drveta kraj zgrade, e to je njegov. On svaki dan ide u vožnju njime, a nakon toga ide igrati košarku. Nema šale s njim, kod njega se znaju red, rad i disciplina. Drago nam je da je s njim sve dobro. Brzo će se vratiti iz bolnice, a nakon toga će se vratiti rutini, samo ne znam što će mu biti sa stanom, ali nema toga što se ne može riješiti i sanirati, samo se ljudski život ne može vratiti - govori nam Dragecov susjed Željko.

Dok smo razgovarali s njim, ispred zgrade je stigla jedna vidno uzrujana gospođa. Nije mogla stajati na nogama od šoka, vikala je: “Pas mi je unutra, spasite mi psa”. Potom je zagrlila svoga sina, koji je isto stigao ispred zgrade. Sin je potom mami dao vodu, a ubrzo su i vatrogasci izvukli psa iz nebodera u plamenu. Odmah su do njih dotrčali i liječnici koji su dali kisik psu. Polegli su ga. Njegove su oči bile poluzatvorene i tužne, kraj njega su stajali njegovi vlasnici, a žena koja nije mogla stajati na nogama je brzo dotrčala do njega i gledala u nevjerici. Počela ga je brisati jer je bio crn od dima, ali ipak živ. Mladić ga je ubrzo uzeo u naručje i, prema riječima susjeda, odveli su ga u veterinarsku stanicu.

Osim tog psa, vatrogasci su spasili i jednu mačku. Nju su izvukli nešto prije u košari, vlasnica je bila presretna kad su joj je predali. Kratko nam je rekla da su joj noge odsječene, ovo je za nju veliki šok i sad će vidjeti što će biti. Osim velikog straha i šoka, dok su brojni stanari pomoću cigareta nastojali smanjiti stres, počela je padati i kiša. Pa su morali otići iz obližnjeg parka. Mnogi su otišli kod svojih bližnjih jer u zgradu do okončanja očevida, kako su nam rekli, neće moći ući. Na mjesto požarišta došao je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Zagreba.

- Malo nakon 11.30 sati izbio je požar na devetom katu stambene zgrade te se proširio na 10. i 11. kat. Prema informacijama koje sam dobio od Siniše Jembriha, dva stana su opožarena, evakuirani su sedam osoba, dva psa i jedna mačka, a jedna je osoba zbrinuta u KBC-u Zagreb. Grad Zagreb ponudio je smještaj, ako se pokaže da je potreban, osobama iz opožarenih stanova. Za sada su rekli da su se snašli kod rodbine i prijatelja. Vjerujem da ćemo više informacija o uzroku požara dobiti sljedećih dana. Iskoristio bih priliku čestitati vatrogasnoj postaji koja je odradila sjajan posao. Gospodin Jembrih mi je rekao da su u roku od 60 sekundi krenuli na teren, a to su mi potvrdili i građani - rekao je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba i dodao da su stanare izvlačili kroz stubište.

- Zapovjednik Jembrih upozorio je da se, kad požar krene, trebaju zatvoriti vrata stana iz kojeg je požar krenuo jer će se dim, ako se to ne učini, ubrzano širiti po stubištu. Pri evakuaciji znam da nastupa panika, ali zatvorite vrata stana - dodao je Korlaet.

Kako su nam rekli stanari zgrade, najviše je problema nastalo i zbog vode.

- Iako donji katovi nisu bili obuhvaćeni vatrom zbog natapanja, voda je probila i nastale su velike štete. Bilo je jako dramatično, nadamo se da se više ovako nešto neće ponoviti. Nikad nisam vidio ovakvu paniku, ali čuo sam da nitko nije teže ozlijeđen. Ovo ćemo sve popraviti, ali je voda baš probila dolje. Još ne znamo kakvo je točno stanje jer ne smijemo ići gore - rekli su nam stanari iz Trnskog 20.

Nakon što su vatrogasci lokalizirali požar, počeli su se povlačiti u svoje stanice. Policija je već prije ogradila sve oko zgrade te su ušli timovi koji bi trebali napraviti očevid i točno odrediti što je prethodilo ovakvoj buktinji. Vatrogasci su opet upozorili oko pravila u slučaju požara. Tako su naglasili da evakuacijski put uvijek mora biti slobodan i prolazan.

- Uvijek držite ključeve vrata na istome mjestu, obavijestite sve članove obitelji gdje se nalaze. U slučaju požara ne utvrđujte uzrok požara i ne tražite vrijedne predmete. O požaru u zgradi obavijestite ostale susjede i stanare. U slučaju požara koji se ne može ograničiti ili ugasiti, pokušajte se što prije povući na sigurno. Prije otvaranja vrata provjerite stražnjom stranom dlana jesu li kvaka ili vrata topla. Ako su topla, nemojte ih otvarati. Kad napuštate sobu, zatvorite vrata jer će to usporiti širenje vatre. Ako u hodniku ili stubištu ima dima ili vatre, vratite se u stan. Pokrijte usta i nos mokrom krpom i pužite po podu duž zidova. Za evakuaciju nikad ne koristite dizala, koristite stubišta. Kad izađete iz zgrade, idite na mjesto okupljanja. Nikad se ne vraćajte u zgradu radi dokumenata ili drugih dragocjenosti - pojasnili su vatrogasci u slučaju požara.