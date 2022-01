Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Metković objavili su fotografije s akcije pranja Pelješkog mosta.

- Glancamo ga - napisali su u objavi.

U ponedjeljak most je obišao premijer Plenković.

- Radovi na samom mostu došli su do zadnjih desetak dana, a do kraja ovog mjeseca u planu je puno radno opterećenje mosta, nakon čega slijede tehnički pregledi - rekao je Plenković i dodao:

- Sukladno najavama, do konca siječnja 2022. godine dovršava se izgradnja Pelješkog mosta. Dobro napreduju i druga i treća faza izgradnje cesta na kojima rade austrijski Strabag i grčki Avax, kao i četvrta faza, kod Stona.

Sama finalizacija četvrte faze bi trebala uslijediti tijekom početka jeseni.

- To je u ovom trenutku ono što je dobro, ali to znači da će se prometovati preko Pelješkog mosta u ovoj turističkoj sezoni, a to znači bez prelazaka granica i gužvi u Neumu - zaključio je Plenković.

Postavljen je specijalni asfaltni sloj, signalizacija i rasvjeta. Trenutačno se na samom mostu izvode završni radovi, a tehnički pregled trebao bi započeti do kraja siječnja.

- Prvi dio pristupnih cesta bi trebao biti gotov u svibnju. Krajem lipnja ćemo otvoriti most i dio pristupnih cesta. Nadam se da neće biti nikakvih problema. Krajem lipnja, početkom srpnja očekujemo otvaranje mosta i puštanje u promet - rekao je ministar Oleg Butković.

Uz obalu većinom bura stvara probleme za prometovanje mostovima, no Butković tvrdi da to s Pelješkim mostom neće biti problem.

- Projektiran je na mjestu gdje nema jakih udara bure. I burobrani su već montirani. Nećemo imati takvih muka kada ga otvorimo - zaključio je.