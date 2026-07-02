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Vatrogasci se bore s požarima u Francuskoj: Vjetar im otežava gašenje, evakuirali 2000 ljudi

Piše HINA,
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Vatrogasci se bore s požarima u Francuskoj: Vjetar im otežava gašenje, evakuirali 2000 ljudi
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Foto: ALEXANDRE DIMOU
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Svjetska meteorološka organizacija prošlog je tjedna upozorila da bi rekordne temperature koje su zagrijavale zapadnu Europu više od tjedan dana krajem lipnja mogle pogoršati rizik od šumskih požara

Vatrogasci su se u četvrtak borili s nekoliko šumskih požara koje su dodatno rasplamsali jaki vjetrovi na jugu Francuske, dok se zemlja borila sa sušnim uvjetima nakon nedavnog europskog toplinskog vala. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez rekao je da su tri požara, od kojih su dva izbila na zapadnom rubu mediteranskog lučkog grada Marseillea, zajedno spalila 1 210 hektara.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Wildfire in Pouzols-Minervois near Narbonne Wildfire in Pouzols-Minervois near Narbonne Wildfire in Pouzols-Minervois near Narbonne
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Foto: ALEXANDRE DIMOU

U vrijeme kada je premijer Sebastien Lecornu u četvrtak poslijepodne stigao u Marseille na novi krizni sastanak o toplinskom valu i šumskim požarima, novi požar je izbio u blizini grada Roquemaure u području Garda, priopćili su vatrogasci Lecornuu.

Svjetska meteorološka organizacija prošlog je tjedna upozorila da bi rekordne temperature koje su zagrijavale zapadnu Europu više od tjedan dana krajem lipnja mogle pogoršati rizik od šumskih požara, s obzirom na prognozu za dugotrajne visoke temperature, vrlo nisku vlažnost i suhu vegetaciju. 

Wildfire in Pouzols-Minervois near Narbonne
Foto: ALEXANDRE DIMOU

Najveći šumski požar buktio je u administrativnom području Aude u blizini granice sa Španjolskom, a spalio je oko 900 hektara. Lokalne vlasti rekle su da jaki vjetrovi otežavaju rad 800 vatrogasaca.

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Požar u luci u francuskom gradu Canet-en-Roussillon VIDEO
Požar u luci u francuskom gradu Canet-en-Roussillon | Video: 24sata/Reuters

U međuvremenu, vatrogasci su gasili manji požar u Rognacu u blizini marseilleskog aerodroma i stavili pod nadzor drugi požar koji je obuhvatio 260 hektara u provinciji Lancon. Nije bilo žrtava, rekli su lokalni dužnosnici.

Oštar miris dima lebdio je nad tim područjem, a piloti na najmanje jednom letu koji je slijetao u grad uvjeravali su putnike da miris ne dolazi iz njihovog zrakoplova, rekao je svjedok za agenciju Reuters.

Wildfire in Pouzols-Minervois near Narbonne
Foto: ALEXANDRE DIMOU

Dalje na istoku, u Frejusu, turističkom gradiću u departmanu Var otprilike 35 kilometara od Cannesa, više od dvije tisuće ljudi je u srijedu evakuirano iz šest kampova zbog obližnjeg šumskog požara.

Francuski meteorološki ured upozorio je da bi još jedan period ekstremnih vrućina mogao doći sljedećeg tjedna. Zdravstvene vlasti procjenjuju da je prethodni toplinski val mogao uzrokovati najmanje tisuću dodatnih smrtnih slučajeva u zemlji za vrijeme rekordnih temperatura.

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