Vatrogasci se već peti dan ne miču s požarišta: Nema dima, a djeca se vraćaju u školu i vrtiće

Osječani već danima čitaju vijesti o vrstama štetnih čestica koje su u zraku nakon požara plastike u Drava internationalu. Formaldehid, benzen, toulen, etilbenzen, stiren, grupa dioksina, etilen, fenol... Sve su to sastojci zraka u Osijeku i okolici posljednjih nekoliko dana. Neki od njih iznimno su štetni ako je izloženost dulja, neki su opasni i kod kratkoročnog izlaganja za djecu i oboljele od bolesti dišnih putova, a neki lako hlapljivi i bez učinka na zdravlje. Sve to pokazuju mjerenja kvalitete zraka koje provodi Zavod za javno zdravstvo u Osijeku, ojačan ekipama poslanim iz Zagreba, no većina Osječana smatra kako nije dovoljno izreći da je zrak zadovoljavajući ili loš nego je potrebno razložiti koliko je čega u zraku, što je od toga opasno te koliko izlaganja tim česticama uzrokuje nuspojave.