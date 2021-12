Još su jednog čovjeka prevezli u bolnicu, a traži se njih još četvero nakon što se stambeni blok u Turnhoutu, u Belgiji urušio u petak ujutro zbog eksplozije plina, piše u petak navečer De Standaard. Hitne službe rade na izvlačenju još jedne žrtve iz ruševina. Tijekom dana službe su počele kopati tunel kako bi došli do žene koja se nalazi ispod ruševina, a u međuvremenu su pokušali naći drugi način da dođu do nje, jer iskapanje nije sigurno.

- Situacija je još previše nestabilna za nastavak kopanja tunela. Opasnost je prevelika da bismo poslali ljude unutra da podupru i dalje kopaju tunel. Stoga moramo tražiti drugi način da dođemo do žene. Žrtva je zarobljena i pritisak na nju je sve veći, ali službe hitne pomoći su i dalje u kontaktu s njom - rekao je Luc Faes, zapovjednik zone pomoći Taxandria.

- Spašavanje je otežano. Još ne znamo što je s četiri osobe iz pogođene zgrade. Nažalost, morat ćemo uzeti u obzir i žrtve. Sljedećih nekoliko sati je ključno - kaže gradonačelnik Turnhouta, Paul Van Miert.

Gradonačelnik Van Miert je tijekom tiskovne konferencije pozvao sve stanovnike Turnhouta da ne priređuju vatromet u novogodišnjoj noći kako ne bi ometali hitne službe koje rade na izvlačenju žrtava.

Među nestalima su i Patrick Verschuren i njegova supruga Rosa, potvrdio je Patrickov prijatelj.

- Njegova me obitelj jutros nazvala jer ga nisu mogli dobiti. Vatrogasci su pronašli njegov mobitel i javili se na telefon. Nema traga Patricku, to ne izgleda dobro - ispričao je Patrickov prijatelj i kolega Jef Van Gorp.

Jef je pokušao nazvati i Patrickovu suprugu Rosu, ali ni ona se nije javljala na telefon.

- Jako smo zabrinuti, ali ne možemo drugo nego čekati. Patrick i ja radimo u istoj tvrtki za izradu skela već 32 godine. Zahvaljujući njemu uspio sam započeti posao. On me svemu naučio. Ogroman i snažan momak. Ne izgleda dobro, ali ako bi se itko mogao izvući živ iz ovih ruševina, to bi bio Patrick. Ne smijemo izgubiti nadu - dodao je.

Prema riječima vatrogasnog zapovjednika Luca Faesa, potraga za žrtvama trajat će tijekom cijele novogodišnje noći, a mogla bi potrajati i duže.

Nešto prije podneva došlo je do novog curenja i mirisa plina, ali uzrok curenja koje je izazvalo eksploziju još nije poznat.