Vatrogascu na Plitvicama netko u masku stavio insekticid: 'Bilo mu je loše, to mu je poruka...'

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu više od godine dana od prijave nije odgonetnulo tko je pokušao otrovati vatrogasca koji je bio zaposlen u Nacionalnom parku Plitvička jezera.

Prema saznanjima 24sata, netko ga je tijekom pandemije 2020. pokušao otrovati te su ga zlostavljali na poslu jer je prijavio nepravilnosti u radu. Kako su nam prenijeli ljudi upućeni u napad, nepoznati čovjek mu je zaštitnu masku natopio insekticidom. Da nešto nije u redu primijetili su tek kad mu je pozlilo. Mučenje je išlo do te mjere da su mu u vatrogasne čizme podmetali igle ne bi li se ozlijedio. Prijavio je prvo sve unutarnjoj kontroli, no nakon što ga nitko nije zaštitio, zbog svoje je sigurnosti doslovno morao pobjeći i napustiti radno mjesto.

DORH-u je prijavio kako su ga zlostavljali na radu, prijetili mu, doveli u opasnost njegov život i imovinu parka, zlouporabili položaj i ovlasti te još niz drugih kaznenih djela.

Uspjeli smo pronaći vatrogasca, no on nije želio ništa komentirati. Dodao je da je sve u rukama krim policije i tužiteljstva.

Iz ŽDO-a Karlovac su u dva upita potvrdili kako još rade na slučaju.

- Nastavno na odgovor koji smo Vam proslijedili i 3. studenog 2022., vezano za postupanje u predmetu koji upućuje na nezakonitosti u javnoj ustanovi NP Plitvička jezera, odgovaram da su u predmetu i dalje u tijeku izvidi. Po završetku izvida bit će donesena odluka - napisala je županijska državna odvjetnica Vera Magdić-Bižanović.

Dio vezan za zlostavljanje na radu preuzelo je ODO u Gospiću, a u slučaj je uključena i krim policija PU ličko-senjske.

Park je ugrožen

Naime, do tog otkrića 24sata došla su zbog opasne suše koja je 2022. poharala područje parka. Zbog nepogode i loše ili nepostojeće infrastrukture vladala je restrikcija korištenja vode. Zato je glavni vatrogasni zapovjednik prvi put naredio da se ondje pošalju dodatne snage. Ispomoć je, na papiru, trajala do 30. rujna. Za kasnije poteze zajednice, pišu iz Hrvatske vatrogasne zajednice, oni nisu davali zapovijedi.

To je bilo dovoljno da se otkrije kako park uopće nema profesionalnu vatrogasnu postrojbu. Uprava je gotovo pet godina odbija osnovati iako imaju nalog MUP-a formiran na Procjeni ugroženosti od požara. Ona bi, osim zaposlenika i turista, kao i hotela, kampa i drugih objekata, trebala štititi 30.000 hektara parka. U sklopu njega nalazi se i Čorkova uvala, jedna od posljednjih očuvanih netaknutih prašuma u Europi. Godinama je ugrožena neradom uprave na čelu s Tomislavom Kovačevićem.

Fiktivna postrojba

Iako je park 2021. pokušao osnovati postrojbu, zbog teških propusta nikad nisu dobili dozvolu Hrvatske vatrogasne zajednice. Nakon toga, pišu iz HVZ-a, nisu ni pokušavali. Sad su pokrenuli reviziju Procjene ugroženosti od požara kako bi našli nesukladnosti i propisali mjere poboljšanja.

- Tako želimo poboljšati kontinuitet poslovanja Nacionalnog parka i osigurati poštovanje zakona RH vezanih za zaštitu od požara i vatrogastvo - odgovorili su nam iz parka.

No kako doznajemo od ljudi bliskih parku, plan im je spustiti kategorizaciju Plitvica kako ne bi morali imati vatrogasnu postrojbu. Hoće li im to proći, ovisit će o dozvoli MUP-a.

Sadašnji status quo omogućio im je županijski vatrogasni zapovjednik Karlovačke županije Goran Franković, iako više od 90 posto parka potpada pod Ličko-senjsku županiju. Na svoju zajednicu je registrirao vozila parka, a zaposlenike Plitvica je predstavio HVZ-u kao dobrovoljne vatrogasce koji su na redovnoj dislokaciji. Time su, uz pomoć zapovjedi, protupožarni djelatnici doslovno poslani da rade na svoje radno mjesto, ali u ulozi 'vanjskih vatrogasca'. Kako bi spasio upravu stvorio je tako fiktivnu postrojbu koja park treba čuvati do srpnja 2023.

Na pitanja iz Vatrogasne zajednice Karlovačke županije potvrdili su samo da je dislokacija u tijeku, kao i da za navedeno od kolovoza 2022. nisu niti će imati potraživanja za navedene aktivnosti prema HVZ-u.

Istražuje ih ured pravobranitelja

Koliko je loša i nepostojeća politika parka prema vatrogascima govori i slučaj nedavno raspisanog natječaja za posao kojim traže vatrogasce-vozače tijekom sezone. Napisali su kako je dovoljno da kandidat ima vozačku dozvolu s C kategorijom i godinu iskustva. Nisu tražili niti jedan uvjet da ljudi moraju biti vatrogasci. Iz HVZ-a su nam odgovorili kako je takav natječaj nevaljan jer ne poštuje Zakon o vatrogastvu. Iz parka pak kažu, da u svojoj sistematizaciji posla zapravo ni nemaju to radno mjesto. Napisali su novu još prošle godine, no Ministarstvo gospodarstva do danas nije dalo mišljenje niti je poslalo u proceduru.

Odgovore od njih traži i Ured pučkog pravobranitelja, no niti nakon dvije godine nisu dobili sve odgovore, ali niti garancije da će park početi poštovati zakone RH.

- Primili smo dvije pritužbe vezano za ovaj problem, prvu krajem 2020., a drugu početkom prošle godine. Tijela kojima se obraćamo nam dostavljaju očitovanja, a naš ispitni postupak je još u tijeku - odgovorili su nam.

