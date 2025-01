Vatrogasni zapovjednici: 'Kad gori i puše kao u LA-u, tu nema gašenja. Spašavate što se da'

Na području Los Angelesa i okolice, gdje gori pet velikih i 50 manjih šumskih požara, već je izgorjelo više od 109 četvornih kilometara. Područje je to veće od Pariza sa 105 ili Barcelone od 102 četvorna kilometra. Usporedimo li to s našim obalnim gradovima, koji se svake godine bore sa šumskim požarima, za trećinu je veće od cijelog područja Splita.

Najveći problem tamošnjim vatrogascima stvara jak vjetar koji je puhao brzinama i od 129 km/h.

- Kod takvih požara s jakim vjetrom morate znati da vam ne mogu pomoći zračne snage. Nema tu gašenja već samo spašavanje onog što se da spasiti. Mi smo takvu situaciju imali 2017. na Žrnovnici kad je bura puhala jačinom od preko 100 km/h. Izgorjelo nam je područje od 5000 hektara - kaže nam vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.

Dodaje kako ne sumnja u američke snage, ali niti oni ne mogu protiv prirode.

- Vi kao zapovjednik doslovno morate predviđati gdje će se požar širiti, gdje ćete raditi linije obrane i puno improvizirati. Mi napravimo jednu stvar, čini nam se u redu, pa nam u jednom trenutku sve prebaci. No treba znati da je zaustavljanje fronte tek prva stvar. Potrebno je to sačuvati. Tek onda kreće sanacija koja će trajati desetke dana - pojašnjava Kovačević i dodaje da je uvijek stvar koliko vatrogasci imaju resursa.

Foto: Profimedia

Stožer, sektori i linija upravljanja

- Uvijek je problem naći dovoljan broj ljudi. I kad ih pošaljete na teren, oni nakon 24 sata više ne mogu raditi i trebaju zamjene. Mi sad u najboljem broju imamo 1700 ljudi. Ako ih 300 gasi, drugih 300 je u zamjeni. Ostali su na svojim mjestima i gradovima jer ih moraju čuvati od drugih nepogoda - kaže Kovačević.

U takvih najgorim požarima, priča, odmah se formira stožer koji njemu pomaže u borbi. Teren se dijeli na sektore kojima zapovijedaju njegovi podređeni. Svi oni su na liniji sa stožerom pa je lakše upravljati jedinicama.

Hrvatska je, kaže, u prednosti nad SAD-om što se tiče arhitekture. Kod nas ljudi više grade objekte od betona i cigle, što se puno teže zapali od američkih montažnih ili drvenih kuća.

U tome se slaže i Stjepan Simović, vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije iza kojeg su na tisuće intervencija.

- Kod nas ljudi drukčije grade, a i čiste svoje okućnice. Napokon su došli do toga da nas ozbiljno shvaćaju dok upozoravamo na to. To nas je sve povijest naučila - kaže Simović.

Njemu su u pamćenju ostale dvije teške intervencije s orkanskim vjetrom, zbog kojeg su požari, kaže, "letjeli"!

- Orkanski vjetar nam je gurao požar prema Orebiću. Već je ušao u naselje u kojem je bilo mnogo turista. Branili smo kuće i uspjeli obraniti prvi red. I onda, vjetar nam odbaci žar i zapali kuću iza naših leđa. Doslovno sam se okrenuo i vidio da gori iza mene - prisjeća se Simović. Dodao je kako je zvao sve moguće dodatne snage, ali to je sve izgledalo nedovoljno kad mu se pred očima vatra širi nenormalnom brzinom.

Foto: Bellocqimages

Ispričao je i situaciju iz 2007. kad nam je bura iz BiH u Hrvatsku donijela katastrofalni požar.

- Prešao je brdo i vjetar je vatru gurao prema moru. Cijela općina Konavle je gorjela. Ja vam to ne mogu opisati. Osjećate se sami i nema tu pomoći - kaže Simović.

Spomenuo je da njegov posao nije samo rasporediti vatrogasce, već su tu i dodatnih faktori od kojih ovisi uspjeh.

- Vi uz gašenje morate simultano pratiti što se zbiva, kakav je sustav prometa, je li prohodno, ima li dovoljno vode. U jednom momentu trebate 1000 kubika vode no gdje postoji takav vodovod da nas može opskrbiti. Morate misliti i na struju, dalekovode i zračne snage. Isto tako problem su automobili, kao što smo vidjeli u Los Angelesu. Ako su ostavljeni jedan blizu drugog, a prvog ulovi požar, izgorjet će svi u lancu. Morate biti svjesni da je to nemoguće gasiti u takvih situacijama - kaže Simović.

I vatrogasci su, kaže, svjedoci velikih ekstrema i promjena vremena. U Hrvatskoj smo zabilježili velik i dug sušni period i s time ćemo se morati naučiti boriti.