'Već dugo nemam prijatelja, da mi je bar s nekim ići na kavu...'

Samohrana majka troje djece proglasila se najusamljenijom ženom u Velikoj Britaniji. Emily Fox (32) tvrdi da više od 10 godina nema prijatelja te kako zbog toga često odlazi u super markete samo kako bi pričala s odraslim ljudima bez obzira na to što ih ne poznaje.

Nakon što je svoju tužnu priču javno podijelila na društvenim mrežama, primila je na stotine poruka ljudi koji joj žele biti prijatelji.

- Nekad prođe i po tri tjedna da ne pričam s ljudima. Zato odem u super market, samo da malo popričam s ljudima. Nitko nije svjestan toga da usamljenost pogađa i ljude u tridesetima, svi misle da se to događa samo starijim ljudima, kaže Emily za Daily Mail.

Ona kaže kako ju svi percipiraju kao sretnu i prpošnu ženu, ali duboko u sebi ja jako tužna i usamljena.

- Najteže mi je sad, kad svi počinju razmišljati o Božiću i zabavama na koje će ići. Nadam se da će oni koji budu čitali moju priču shvatiti u kakvoj izolaciji živim, kaže Emily i dodaje:

- Znam da će neki reći kako ne mogu biti usamljena pored troje djece, ali to ne stoji. Ja ne mogu s njima voditi ozbiljne razgovore, pogotovo zato jer su često u školi ili kod njihovih očeva. Moje najmlađe dijete im tri godine i ono me zaokuplja, ali ne liječi moju usamljenost.

