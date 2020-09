Ubrzo su ga snage reda, na svoju veliku sramotu, izgubile iz vida. Stigla je kasnije informacija da je vi\u0111en na pet minuta hoda udaljenom \u0161umovitom lokalitetu zvanom Turska kula, izme\u0111u stadiona na Poljudu i brodogradili\u0161ta. Oko 13 sati, policajci u civilu, grupirani njih po \u010detiri, pet sa svake strane su okru\u017eili izlaze s Turske kule. \u010cetrdesetak minuta kasnije stigli su i psi traga\u010di. Dojurilo je desetak kombija sa specijalnom policijom. Postrojili su se na ulazu u \u0161umu, a onda je na toki-voki stigla dojava da su gra\u0111ani javili kako je \u010caleta vi\u0111en na Spinutu, kvartu udaljenom desetak minuta \u0161etnje. Dio policajaca ostao je na Turskoj kuli, dok je ve\u0107ina upu\u0107ena ka jednom od supermarketa u tom kvartu. Dva sata od bijega, sve raspolo\u017eive snage bile su na terenu.\u00a0

<p>Kako je čovjek s Interpolove tjeralice, bjegunac recidivist, osoba za koju se moralo pretpostaviti da će pokušati pobjeći, bio ovako amaterski čuvan? Splitska policija morat će odgovoriti na neka pitanja, jer ovo Čaleti nije prvi bijeg pa da ih je mogao uhvatiti nespremne. </p><p>Interpol je za njim bio raspisao međunarodnu tjeralicu nedugo nakon ubojstva prije sedam godina. Tada je optuženi preko Slovačke pobjegao u Hrvatsku. Šest godina je ovdje živio i radio i nije mu palo na pamet da se preda. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI</strong></p><p>Hrvatska tada nije bila članica EU i nije se mogao primijeniti europski uhidbeni nalog. Čim je naše pravosuđe uspjelo preuzeti slučaj, po Čaletu su došli na otok Rab gdje je konobario. Čim je uhvaćen istražni sudac mu je odredio zatvor - upravo radi opasnosti od bijega.</p><p>Svi su, dakle, znali da je čovjek sklon bježanju, da se u tome praktički izvještio, da je godinama uspješno izmicao Interpolu, ali to očito nije nagnalo splitsku policiju da promisle kako bi trebalo za takve počinitelje uvesti malo jači nadzor. </p><p>Čaletu se tereti za ubojstvo mlade učiteljice Ganne Kitaeve. Dogodilo se to 15. rujna 2013. godine u ukrajinskom gradu Dnjipro. S Čaletom se našla u hostelu. Htjela je prekinuti vezu. Bila je u osmom mjesecu trudnoće s drugim muškarcem. S Čaletom je bilo teško, on se nije htio preseliti u Ukrajinu, a u Splitu je radio kao sezonski konobar pa su njeni roditelji bili protiv te veze jer su smatrali da je on ne može uzdržavati i da će ona teško naći posao u Hrvatskoj. Majka i otac ubijene pričaju da je pokušala mirno riješiti probleme s Čaletom, pripremiti ga na to da želi raskrstiti, baš zbog toga što je bio agresivan. A onda je on, kad su se konačno našli u sobi 102 tog ukrajinskog hostela, kako stoji u optužnici, tupim predmetom izudarao po glavi. </p><p>Tereti ga se da joj je smrskao lubanju, najvjerojatnije čekićem. Umrlo je i nerođeno dijete, mjesec dana prije termina. Potom je zamotana u plahtu i bačena ispod kreveta. Otac ubijene na sudu je tvrdio da je Čaleta s njegove kćeri skinuo zlato i ukrao joj kartice iz novčanika. Na jučerašnjem saslušanju u Splitu, Čaleta se ispričao i pokajao, ali roditelji ne vjeruju da je to bilo iskreno. <br/> I taj čovjek je uspio danas pred Županijskim sudom u Splitu izmaknuti pravosudnim policajcima. Potraga za njim još uvijek traje, a evo kako je počela. </p><p>Desetak minuta iza podneva, s lisicama na rukama, policajci su ga smještali u kombi kad se otrgnuo i počeo trčati prema obližnjoj zgradi Policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Vezanih ruku, u plavoj majici na bijele linije i dugim trapericama, trčao je preko parkinga, pored marica i policijskih kombija. Policajci su tada ispalili hitac u zrak. Nije to uplašilo mršavog, 180 centimetara visokog 36-godišnjaka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Ubojica u bijegu</strong></p><p>Ubrzo su ga snage reda, na svoju veliku sramotu, izgubile iz vida. Stigla je kasnije informacija da je viđen na pet minuta hoda udaljenom šumovitom lokalitetu zvanom Turska kula, između stadiona na Poljudu i brodogradilišta. Oko 13 sati, policajci u civilu, grupirani njih po četiri, pet sa svake strane su okružili izlaze s Turske kule. Četrdesetak minuta kasnije stigli su i psi tragači. Dojurilo je desetak kombija sa specijalnom policijom. Postrojili su se na ulazu u šumu, a onda je na toki-voki stigla dojava da su građani javili kako je Čaleta viđen na Spinutu, kvartu udaljenom desetak minuta šetnje. Dio policajaca ostao je na Turskoj kuli, dok je većina upućena ka jednom od supermarketa u tom kvartu. Dva sata od bijega, sve raspoložive snage bile su na terenu. </p><p> </p><p>Počeli su kružiti gradom, parkirali bi marice na izlazima iz ulica i čekali. Oko 14.30 sati blokirani su izlazi iz Splita. Prema izjavama svjedoka, policajci su zaustavljali svaki automobil. Već oko 15 sati znalo se da bi Čaleta mogao biti bilo gdje. Počele su priče da je imao pomagača jer su navodno pronađene lisice među stablima na Turskoj kuli i da mu je netko morao pomoći da ih skine. Ako planira pobjeći u neku od okolnih država, pretpostavlja se da bi to mogla biti Slovačka jer je ondje rođen pa ima i njihovo državljanstvo. </p><p>Tri sata od bijega, Split je znao sve o svirepom zločinu zbog kojeg bi Čaleta mogao dobiti 40 godina zatvora. </p>