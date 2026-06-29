Već od 7 sati u Senju čak 32, još danas i sutra pakleno vrijeme, a evo gdje bi moglo biti pljuskova

Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, uz najvišu dnevnu temperaturu između 34 i 39 °C. Ipak, tijekom poslijepodneva uz jači razvoj oblaka ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, a ponegdje mogu biti i izraženiji te praćeni prolazno jakim vjetrom.

Prema najnovijim mjerenjima u 7 sati, najtoplije je bilo u Senju, gdje je izmjeren 32,1 °C. Slijede Split-Marjan s 29,9 °C, Rijeka s 29,4 °C, Dubrovnik – zračna luka s 29,1 °C. Najsvježije je jutros bilo u Crnom Lugu, gdje je izmjereno svega 14,3 °C. Osvježavajuće temperature zabilježene su i u Ličkom Lešću (17,3 °C), Delnicama (17,8 °C), Otočcu (18,3 °C) te Gospiću (18,6 °C), dok je u većem dijelu unutrašnjosti temperatura u 7 sati bila između 20 i 22 °C, a u Zagrebu 25.

Vjetar će na kopnu biti većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni. Na Jadranu će puhati mjestimice umjerena bura, dok će sredinom dana i poslijepodne prevladavati jugozapadni i južni vjetar.

Prognoza za sutra

I sutra će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, uz prolazno umjerenu naoblaku. Poslijepodnevni pljuskovi mogući su ponajprije u Dalmaciji te na istoku zemlje. Vjetar će biti većinom slab, uz pljuskove prolazno i jak, dok će na Jadranu puhati burin te umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Jutarnja temperatura kretat će se od 17 do 22 °C, na Jadranu između 24 i 29 °C, dok će najviša dnevna ponovno dosezati 34 do 39 °C, pa se nastavak toplinskog vala očekuje i tijekom sutrašnjeg dana.