Azijski pijesak nad Hrvatskom! Veća količina zamutit će nebo

Toplinski val u Hrvatskoj dolazi svojem kraju. Već u ponedjeljak dobar dio države je 'prodisao', utorak na sjever Hrvatske donosi padaline i grmljavinska nevremena, a 'zamutit' će se ovih dana i nebo iznad Hrvatske, ovog puta ne zbog afričkog, već zbog azijskog pijeska!

- Anticiklona s istočne Europe ima dominantan utjecaj na vrijeme kod nas, visinsko strujanje sjeveroistočnog smjera donosi veće količine pijeska iz Male Azije koja će prvo zahvatiti istočni Balkan, a do sredine tjedna nebo će se zamutiti na našim krajevima - piše u svojoj prognozi N1.

Kraj toplinskog vala

A evo kakvo vrijeme u utorak prognoziraju meteorolozi DHMZ-a:

- Djelomice sunčano, ali ne sasvim stabilno. Uz povremeno više oblaka mjestimične kiše će u noći i rano ujutro biti uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, a popodnevni pljuskovi mogući su i drugdje. Na obali uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, u drugom dijelu dana će slabiti i prema jugu prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 17 i 22, na moru od 23 do 28 °C. Najviša dnevna od 28 do 33 °C.

Dodajmo i kako su za utorak za nekoliko hrvatskih regija na snazi upozorenja...

Meteoalarmi su zbog visokih temperatura za utorak oglašeni za splitsku, kninsku i dubrovačku regiju, dok je u riječkoj regiji na snazi upozorenje zbog visokih temperatura i udara vjetra....

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata