Veće naknade za roditelje su dobre, no tu nije kraj posla

Predstavljen nam je paket demografskih mjera, lijepo je što će, primjerice, roditelji tijekom drugih šest mjeseci roditeljskog dopusta moći primati svoju punu plaću, do najviše 3000 eura, a ne najviše 995, kao što je dosad bio slučaj. Netko s prosječnom hrvatskom plaćom od oko 1300 eura sad će imati 400 eura veću naknadu nego što je ona iznosila prije. To je svakako dobrodošlo - za pelene, dječju hranu, mnogobrojne dječje potrepštine, život obitelji općenito. Onih koje će razveseliti delimitiranje naknade na 3000 eura sigurno u Hrvatskoj nema puno, rijetki imaju toliku plaću, koja će sad biti i naknada na roditeljskom dopustu. Ljudima koji toliko zarađuju, a žele dijete, sigurno nije trebala ova demografska mjera države da se za dijete i odluče, ali je jako fer što ih se više neće kažnjavati s 2000 eura mjesečno jer su postali roditelji. Nove su demografske mjere dobrodošle, pohvalne, no čak će 60 posto za njih predviđenog iznosa otići upravo na te, kratkoročne novčane izdatke. Djecu nemamo samo godinu dana, i nije nam 400 tisuća građana iz Hrvatske otišlo zbog dosadašnje limitirane rodiljne naknade, nego zbog općenito preskupog života u odnosu na premale plaće. Mladima je s malim plaćama teško otići od roditelja i zasnovati vlastitu obitelj u skupom podstanarstvu ili životu s kreditom za stan.

