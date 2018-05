'Veće porezno rasterećenje da, ali bitne su i javne financije...'

Ministar financija Zdravko Marić izjavio je u srijedu nakon sjednice Vlade, vezano uz najnoviji HUP Skor, da Vlada radi na poboljšanju klime, između ostalog i kroz administrativno, neporezno i porezno rasterećenje te da bi on volio kad bi se moglo provesti i agresivnije rasterećenje, no mora voditi brigu o održivosti javnih financija.

HUP Skor, kojim se mjeri napredak odnosno rezultat reformi u 12 područja ključnih za bolje poslovanje u Hrvatskoj, za 2017. godinu iznosio je 36 bodova, što je za 2 boda više nego godinu ranije, istaknuto je u srijedu u na predstavljanju tog indeksa u Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP).

To je prvi značajni pomak mjerenja HUP Skora, ali Hrvatska je i dalje na začelju nove Europe, i očito je da zemlja nema kapacitet za dovoljno brz gospodarski rast, ocjenjuju u HUP-u. U HUP-u su se osvrnuli i na porezno opterećenje gospodarstva, pozvavši Vladu da učini značajniji iskorak u smanjenju poreznih i drugih opterećenja koja otežavaju poslovanje i umanjuju konkurentnost tvrtki.

Upitan slaže li se s takvim ocjenama, Marić je odgovorio da "ne može reći da se ne slaže", no kazao je da Vlada radi na poboljšanju klime, između ostalog i kroz administrativno, neporezno i porezno rasterećenje.

"Preporuke poslodavaca su kao i svih građana. I ja bih volio kada bismo mogli ići još brže, agresivnije i jače u to porezno rasterećenje, ali naravno, moramo voditi brigu o održivosti javnih financija", rekao je Marić.

Podsjetio je kako je Vlada u dvije godine ukupno rasteretila gospodarstvo za gotovo četiri milijarde kuna, a kazao je da on i predsjednik Vlade već rade na paketu rasterećenja za iduću godinu.

Na pitanje novinara kada se on može očekivati, Marić je kazao da će se on na samom početku jesenskog zasjedanja Hrvatskog sabora naći na prvom čitanju. "To znači da ćemo do ljeta imati nacrt, a usvajanje na sjednici Vlade očekujem negdje početkom devetog mjeseca, kako bi odmah bilo spremno za saborsku proceduru, kao i prošli puta, u dva čitanja", rekao je Marić.

Do tada, kazao je Marić, nastojati će se suzdržati od detalja s obzirom da oni u ovom trenutku još nisu ni poznati.

Ustvrdio je da će pri nastavku poreznog rasterećenja također gledati cjeloviti porezni sustav, a kako je dobra stvar za građanstvo i gospodarstvo da mogu razgovarati o poreznom rasterećenju, što je posljedica stabilizacije u javnim financijama te kontrole rashodne strane proračuna.

Na upit novinara o mogućem smanjivanju opće stope PDV-a, Marić je kazao da će Vlada to još dobro proanalizirati te da će o svemu javnost biti informirana te će cijeli proces biti transparentan.

"Što se tiče poslodavaca, radimo jako puno i ja nastojim da se klima i atmosfera poglavito u gospodarstvu unaprijedi, jer mislim da smo svi svjesni da bez jakog gospodarstva, radnih mjesta i investicija teško možemo razriješiti probleme poput demografije, mirovinskog sustava, zdravstva i drugog", zaključio je Marić.